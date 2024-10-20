六角日出茶太積極布局美國　拚成為下個百店市場

▲圖左為日出茶太全球品牌執行長Carlos Antonius。（圖／六角提供）

記者廖婕妤／台北報導

六角（2732）旗下手搖飲品牌「Chatime日出茶太」持續開拓海外版圖，在全球遍布63個國家地區、有約1400間店，其中印尼、菲律賓、澳洲及加拿大都已有超過百店規模，六角董事長王耀輝看好，下個達到百店規模的將會是美國市場；日出茶太全球品牌執行長Carlos Antonius也說，未來2-3年將積極布局5大洲，拚2026年達百店目標。

日出茶太目前在全球已有逾1400家店，其中以印尼市場為最大宗，共有420家店、占比達3成；其次為菲律賓180家店、占比約13％；澳洲168家店、占比約12％；加拿大133家店、占比約9.5％；馬來西亞45家店，占比約3.2％；至於台灣則有26家店、占比約近2％。

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六角董事長王耀輝表示，下個達到百店規模的應該會是美國市場，當地手搖飲商機很有潛力，要達到一定的規模，培養各階級的國際人才非常重要，有適當的時間點也要積極把握，且還要遇到好的機會，抓住這3大因素在未來展店上至關重要。

日出茶太全球品牌執行長Carlos Antonius表示，日出茶太在印尼、菲律賓發展都已超過10年，尤其印尼的規模已經接近500家，當地還是相當具有發展潛力，看好未來達到1000店應該沒有問題。

Carlos Antonius指出，未來將會聚焦在美洲、墨西哥市場，美國市場還是有蠻多機會，但競爭也很激烈，主要對手包括貢茶、歇腳亭、功夫茶等，日出茶太目前在美國市場能見度還是比較低，因此透過相關數據分析，德州、佛羅里達州、加州、馬里蘭州、內華達州等5大洲會是未來2-3年布局的主要區域。

Carlos Antonius說，目前在美國市場因轉換合約中，約有20家門市在營運，包括德州休士頓12家、馬里蘭5家、加州3家等，如何提升品牌能見度是未來展店的關鍵，同時也要維持口味的一致性，預計2025年至少開出30-35家店、2026年目標再開100家店。