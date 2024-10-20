寬鬆列車啟動　關注醫療、民生消費兩大題材

▲聯準會主席鮑爾。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會(Fed)終於拍板降息，一口氣大幅度調降2碼，為全球經濟復甦點亮信號，尤其美國最新出爐的非農就業指數也釋出好消息，9月就業人口激增至25.4萬人，創下今年3月來最大增幅，遠超乎市場預期，至於失業率也下降至4.1%，加深市場對經濟軟著陸的預期。隨著美國聯準會(Fed)正式展開寬鬆週期，國泰證券展望降息後全球市場及產業，不僅對於美國及新興亞洲市場皆抱持正向看法，同時看好醫療、民生消費等產業，可望於降息環境中穩定發展。

就個別市場而言，隨著美國通膨指數趨緩、就業市場回穩，大幅削弱市場對經濟衰退的擔憂，帶動美國股市上演慶祝行情，道瓊指數一度於10月初攀上歷史新高，國泰證券樂看，美國經濟繼續朝「軟著陸」方向邁進；另外，降息循環啟動後美元轉弱，較低的匯率水準同時提供各國央行寬鬆貨幣政策的空間，尤其新興亞洲國家對匯率變化較為敏感，預期新興亞洲政府有望跟進採取降息行動，同時吸引更多全球資金流入帶動指數表現。

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國泰證券進一步觀察全球個別產業發展，有鑑於降息將帶來較寬鬆的信貸條件，帶動市場熱錢增加，有助於金融資產的資金流動，因此，仰賴大量資金研發的生技醫療、一般民生消費產業，兩大題材的資金成本壓力皆有望舒緩，成為降息後的首發受惠產業。而隨著時序已進入消費性電子旺季，且PC及智慧型手機新品也進入AI升級週期，國泰證券認為有望帶動消費性電子產品後續出貨表現，尤其蘋果AI技術平台「Apple Intelligence」完整功能將於10月份正式推出，全球蘋概供應鏈後續發展，預期將是市場關注重點。

隨著Fed釋出「鴿」聲，可望為全球景氣帶來曙光，惟美國大選走向未定，仍是後續經濟走勢一大變數，國泰證券建議投資人可先以防禦性類股佈局為主，隨著美國大選後三個月不確定性因素消散，週期性產業表現則有望較防禦性類股佳。

