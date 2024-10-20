點數經濟縮水！3銀行好康異動　4大超商兌換受影響

▲信用卡示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

年關將近，銀行信用卡、會員粉絲累積的點數在超商兌換好康空間限縮。包括台新銀、元大銀與第一銀等3家業者陸續公告點數兌換異動，卡友或是銀行會員在7-11、OK超商、全家、萊爾富店內機台兌換點數將陸續受到影響，民眾兌換前最好先注意遊戲規則變更，以免錯過好康。

台新銀行

台新銀公告，明（2025）年1月1日起，信用卡點數停止在7-11、OK超商機台兌換商品，也同時停止兌換悠遊卡自動加值折抵金、eTag自動儲值折抵金。

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台新銀行強調，目前主要透過Richart Life APP提供5大服務，包括信用卡未出帳消費100%帳單折抵、台新Pay於全台7萬家合作商店100%消費折抵、品牌點數即兌即用、Richart Mart商城消費100%折抵與精選好物、品牌序號隨心兌換等服務。

元大銀行

2025年1月1日00:00起，信用卡持有人將停止美麗華大直影城與萊爾富Life-ET紅利兌換服務。

為避免影響權益，元大銀行通知卡友，如有美麗華大直影城電票或萊爾富Life-ET紅利商品兌換需求，請於明年1月1日前完成兌換。

第一銀行

有別於台新銀、元大銀信用卡點數權益變動，第一銀行針對旗下LINE官方帳號內「粉獅幣集點平台」新推出的會員點數進行權益變動通知。

一銀近期提醒「粉獅幣換全家點數」活動用戶，配合年底逢國稅局申報時間，2024年12月1日從粉獅幣平台歸戶的全家Fa點將暫時停止使用服務。若於2024年1月至9月已歸戶的全家2000點序號欲在全家APP進行使用者，一銀預計2025年1月1日才會對外開放點數使用服務，使用效期至2025年3月31日，呼籲粉獅幣會員掌握時效。

一銀表示，粉獅幣1點等於台幣1元，加入第一銀行LINE官方帳號好友就可以成為會員，開始累積粉獅幣、綁定第一銀行LINE個人化服務即可用粉獅幣進行兌換，可以兌換多元類型票券、其他點數及小粉獅周邊商品等。