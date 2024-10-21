ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

證交所董座率團訪中東三國　強化國際連結

▲▼證交所訪中東。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲證交所董事長林修銘（右二）率團訪中東三國。（圖／證交所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所董事長林修銘於10月11日至19日率團前往中東地區，拜會當地交易所、主權基金、資產管理公司及保管銀行等多家機構，這是證交所自2007年以來首次重返中東地區與重要機構及投資人交流。此行程涵蓋卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國三個國家，旨在推廣臺灣資本市場的優勢及發展潛力，進一步吸引外資進駐。

林修銘此行重點介紹台灣資本市場的最新發展動態，特別是今年以來在人工智慧產業蓬勃發展的推動下，台灣股市市值和成交量皆顯著增長。台灣的半導體產業作為全球AI產業供應鏈的核心，更讓戈口灣股市成為國際資金的關注焦點。證交所希望透過此次拜訪，讓中東地區的投資人能夠更深入了解台灣市場的價值與潛力，並藉此深化雙方投資關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除機構投資人外，證交所團隊此次也拜訪多家中東交易所，分享臺灣資本市場扶植新經濟產業籌資的成功經驗，尤其是在ETF及ESG領域的卓越表現。配合政府「亞洲資產管理中心」計畫，證交所將積極推出主動式及多資產等ETF新產品及跨境雙邊掛牌方案，希望藉由此次訪問，強化雙邊合作，探索未來共同發展ETF商品的可能性。

此外，林修銘本次亦出席J.P. Morgan利雅德中東論壇並擔任與談人，向與會者介紹臺灣資本市場在AI供應鏈的關鍵角色、新經濟產業的推廣、以及ETF市場的成長性，展示臺灣市場的全球競爭力，在與談中分享：「台灣市場的市值自2020年以來已倍增，達2.2兆美金，其關鍵因素在於AI革新帶來的投資以及強勁的本土ETF市場發展等，在AI驅動台灣ICT產業的發展以及未來配合政府亞洲資產管理中心計畫推出主動式及多資產ETF等雙重引擎下，台灣資本市場的成長發展將可持續吸引國際投資人的目光。」


台股長期受到外資青睞。自2023年11月以來，外資在台股持股比重已連續10個月超過四成，交易占比更是長期維持在三成以上，成為台股價量上揚的重要支柱。根據證交所統計，截至9月30日，台灣股市今年漲幅達23.94%，表現強勁且領先國際主要股市；同時，台灣上市公司2024年上半年營收及獲利均較去年同期顯著增長，顯示出國內企業強勁的成長動能。

自2023年起，證交所多次由林修銘率團前往新加坡、日本及歐美等重要國際金融中心交流，此次前進中東，期望能夠開發當地資金，吸引更多油元投資臺灣市場，並尋求更多的跨國合作機會，強化台灣資本市場的國際連結。
 

關鍵字： 中東投資證交所台股AI產業外資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

星宇申購160萬筆合格破紀錄　未中籤者明起還款

星宇申購160萬筆合格破紀錄　未中籤者明起還款

星宇航空（2646）將於本周五（25日）掛牌上市，公開申購79900張，3天期間累計逾172.19萬筆瘋搶，不過剔除不合格資料後，最終約160.75萬筆參與抽籤，中籤率提高至2.48％，結果也在今天出爐，以上周五收盤價計，可望有逾2萬元獲利入袋；若是未中籤將於明日還款。

2024-10-21 14:12
有機會搶「輝達B300供應商」！嘉澤股價衝1760元　寫近4個月新高

有機會搶「輝達B300供應商」！嘉澤股價衝1760元　寫近4個月新高

嘉澤（3533）喜迎新平台升級商機，美系外資也於最新報告中指出，有機會成為輝達NVIDIA Blackwell GPU B300插槽的第二供應商，重申「加碼」評等，目標價由1,850元調高至1,860元，激勵嘉澤21日股價大漲，最高來到1,760元，上漲110元，漲幅達6.7%，站上近4個月高點。

2024-10-21 12:16
台積電報佳音！00904開盤秒填息　投信法人：半導體股好戲開鑼

台積電報佳音！00904開盤秒填息　投信法人：半導體股好戲開鑼

「季配型」新光臺灣半導體30（00904）受惠上周台積電第三季及全年業績激勵下，21日除息開盤後即秒填息達陣，成為此次除息最快完成1日填息的科技型ETF；其他已參與除息ETF，包括「月配型」中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）也都在4日內完成填息，至於季配大華優利高填息30（00918）也終於在18天填息。

2024-10-21 16:50
新青安降溫！9月受理5664件　連4個月衰退

新青安降溫！9月受理5664件　連4個月衰退

財政部今（21）日公告9月公股銀行辦理青年安心成家貸款情形，其中8大行庫9月底受理件數、金額各自來到5664件與465.56億元，較前一個月減少562件與45.65億元，不過由於審件在途案仍待消化，9月撥貸件數達6100件、金額仍達495.9億元皆較8月高。

2024-10-21 16:19
富豪愛買！債券ETF受益人已達195萬人　規模達2.97兆元

富豪愛買！債券ETF受益人已達195萬人　規模達2.97兆元

美國9月18日宣布降息2碼，基準利率調降至4.75%~5%以來，全台債券ETF受益人持續增加中，截至上周五，全台債券ETF總人數已高達1,95萬4,345人，近一月(9月20日-10月18日)增加前三名分別是國泰20年美債（00687B）月增1萬4,480人、元大美債20年（00679B）月增9,741人，及國泰投資級公司債（00725B）月增6,068人。

2024-10-21 12:58
銀樓金價衝破「萬一」大關　老闆：11010元只能買1錢

銀樓金價衝破「萬一」大關　老闆：11010元只能買1錢

隨著國際金價節節高升，銀樓飾金掛牌價也再度創新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（21）日表示，今天一開門金價就已破「萬一」大關，要11010元才能買一錢。

2024-10-21 12:03
核三廠2號機今起大修　全台41天核電歸零

核三廠2號機今起大修　全台41天核電歸零

核三廠2號機預計明年上半年除役，今（21）日起進行為期41天的第28次大修作業，等於這41天全台核電歸零，而目前備轉容量率仍有25％以上。

2024-10-21 10:29
台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

受惠國際金價走揚，台銀黃金存摺連續4個交易日刷新天價，今（21）日第一盤賣出價掛出每公克2823元後，不到半小時再度向上衝至2825元，換算今年以來黃金存摺漲幅已超過37%，超車2008年金融海嘯時期。

2024-10-21 10:02
川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

美國總統大選將於11月5日舉行，外界關注選後美股趨勢。有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，基於4大利多考量，選後美股還有一波漲幅可期待；另外，本周於香港一連舉行的寬量國際第16屆「QIC CEO Week」將是選前最後一場外資投資論壇，也成為國際機構投資人關注焦點。

2024-10-21 09:59
基本工資調漲效果不大　國泰金：逾6成民眾估半年薪資不變

基本工資調漲效果不大　國泰金：逾6成民眾估半年薪資不變

國泰金公布10月國民經濟信心調查結果，時事題調查「民眾對於基本工資調整後，2025年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法」，調查結果顯示：有60.7%民眾預期未來半年薪資所得相較現在不變，26.5%的民眾覺得未來半年薪資所得會增加，而有12.8%民眾則認為未來半年薪水會減少；整體而言，多數民眾預期未來半年薪資所得相較現在維持不變

2024-10-21 10:45

讀者迴響

熱門新聞

台灣人最愛「電子支付」排名大公開！

星宇申購160萬筆合格破紀錄　未中籤者明起還款

大缺工！住宿業超狂福利搶才　年薪24個月、全球飯店免費住

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

10檔重量級ETF年度最後一波換股　近2兆銀彈席捲台股

銀樓金價衝破「萬一」大關　老闆：11010元只能買1錢

美國TGI FRIDAYS傳快破產　台灣代理商回應了

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

核三廠2號機今起大修　全台41天核電歸零

回程貨櫃貨連續三個月從五成降到四成以下　謝志堅分析原因

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366