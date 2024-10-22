15歲少年偷開阿公車釀禍　金管會：可獲強制險每人200萬死亡理賠

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

內湖發生未成年小孩無照駕駛撞死三人不幸事故，到底賠償責任歸屬？金管會今（22）日指出，雖然無照駕駛責任仍待釐清，但汽車強制責任險仍須理賠。官員指出，目前強制險理賠規定，死亡每人理賠200萬元。

金管會也提醒，提醒汽機車、電動自行車車主要記得投保強制責任險，國內共計873.7萬件汽車強制險、投保率100%，惟機車只有1306.55萬件投保，投保率為89.34%，一旦發生車禍，借用人是無照駕駛時，強制險會先進行理賠，再向少年的監護人(少年的父母)要求負起賠償責任。

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金管會表示，為使汽車交通事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，並維護道路交通安全及秩序，自民國87年1月1日起實施汽機車強制責任險，截至8月底止，汽車投保率為100%，總計為873.7萬件有效保單，機車強制責任險投保1306.55萬件投信，機車投保率89.34%、至於微型電動車部份，截至8月底止，目前領牌的有18.2萬件，其中已投保強制險17.8萬件，投保率為97.75%。

金管會提醒車主，倘未依規定訂定本保險契約，或本保險期間屆滿前未再行訂定者，將影響下列自身權益：

1.若沒有投保強制險，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，汽車車主處新台幣3,000元以上15,000元以下罰鍰；機車車主處1,500元以上3,000元以下罰鍰，為微型電動車二輪車主處750元以上1,500元以下罰鍰。

2.倘不幸發生交通事故，雖汽車交通事故之受害人得依法向財團法人汽車交通事故特別補償基金請求補償，惟該基金於給付補償金後，在補償金額範圍內，會依法向加害人追償，以維護公平正義。

3.公路監理機關對於未訂定本保險契約或本保險有效期間不滿30日之汽車，不得發給牌照、臨時通行證、換發牌照、異動登記或檢驗等。