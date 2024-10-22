東方風能10／25登興櫃　拿下中華電信海纜建置工程

▲東方風能經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

東方風能（7786）將於10／25登錄興櫃，每股參考價為95元，為綠能環保類增加新兵，執行長陳柏霖表示，未來全球大型工程船舶市場需求持續增加，目前12艘營運中的船舶，加上中華電信（2412）海纜建置工程，以及運價上升等因素，將有望挹注明後年營收獲利；另2艘建造中的新船也將加入營運，預計最快2026年開始貢獻業績。

陳柏霖表示，東方風能目前持有各類型船舶共擁有14艘，包括2艘建造中的船隻，船隊涵蓋5艘人員運輸船、4艘大型拖船、1艘重件駁船、1艘大型工程支援船、1艘高階佈纜船，另有2艘大型海纜維修及運維住宿船在建造中，持有總船隊造價已超過120億元，多元化的船隊規模使公司具備應對各類海事工程需求的全方位能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏霖指出，東方風能由離岸風電市場起步，逐步擴大海上設備與團隊規模，持續規劃將船隊與服務佈屬至離岸風電或台灣以外市場，降低單一市場收入屬性風險，在2023年底成功得標承攬國內中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程。

陳柏霖也提到，在海外市場佈局上已與韓國LS集團下的LSMS公司簽屬針對韓國離岸風電市場的共同投資合作，並同時與多個海外市場合作夥伴交流中，包括挪威、巴西、墨西哥、泰國等也都有陸續洽談中，但不完全是談離岸風電的生意，整個亞太區離岸風電還沒啟動，台灣還是最主要的國家，內需市場還蠻強。

針對未來展望，陳柏霖指出，船隊營運狀況穩定的話，營收表現應該會很不錯，目前12艘船每年能承租的收入都差不多，提高營收的方式就是供需調整，供需失衡、航運運價上升對於營收獲利也會有幫助。

東方風能目前股本15.6億元，2023年營收49.34億元，稅後淨利9.89億元，每股盈餘 6.96元；2024年前2季營收為31.69億元，稅後淨利5.27億元，EPS為3.52元。