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美國總公司傳破產　TGI FRIDAYS台灣代理商「延後興櫃計畫」

▲TGI FRIDAYS精選超人氣餐點推出「好運龍來」外帶年菜組合。（圖／開展餐飲提供）

▲TGI FRIDAYS。（圖／開展餐飲提供）

記者廖婕妤／台北報導

美國知名休閒連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS傳出陷入財務困境，可能聲請破產保護，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）雖表示台灣營運狀況穩定不受影響，對原定11月登錄興櫃交易也產生變數，為維護投資人權益，確定IPO時程將會延後，集團也提出3點聲明。

開展提出以下3點聲明：

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1. 總部全權授權，營運各自獨立
開展餐飲集團自2014年取得台灣TGI FRIDAYS代理權，與美國總部合作僅限品牌授權使用及導入國際品管訓練制度，在台灣日常營運，包括原物料採購、菜單規劃、人員訓練、財會作業等，皆由本公司負責執行，10年以來表現卓越，已熟悉掌握相關制度及管理技術，美國總部與其他國家地區代理商亦多次借鑑開展餐飲集團營運心法，追求各國品牌代理商共榮共好。

2. 營業表現傑出，展店計劃持續推進
台灣TGI FRIDAYS在開展餐飲集團的營運下，不僅穩居台灣美式餐廳領導品牌地位，更受到廣大消費者的支持，持續擴張營業版圖，穩定成長。全台現行18間餐廳，新莊宏匯餐廳甫於2024年7月開幕，明年亦有拓點計畫，在在顯示TGI FRIDAY品牌在台灣品牌力已深得消費者肯定，本公司對長期在台灣經營本品牌決心及承諾不會改變。

3. 年底完成公發興櫃，發展主力轉向自有品牌
開展餐飲集團旗下擁有5大品牌，營運據點遍及台灣、香港，共有30間餐廳。秉持著TGI FRIDAYS進入台灣市場30餘年來所累積的豐厚品牌價值，未來更將順應消費結構轉變，緊跟市場脈動，投入更多資源至自有品牌創新與收購，原有代理品牌營運也將持續展店，持續佈局多元品牌，優化顧客群與營收獲利結構，維持公司長期持續成長營運動能。

開展表示，台灣TGI FRIDAYS品牌代理與餐廳營運與其他國家相同，均為財務獨立且自主經營， TGI FRIDAYS品牌來台灣已超過30年，累積穩定顧客與市場口碑，在台灣之營業狀況將不會受到美國總部影響。

開展指出，原已於今年10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為積極說明相關事件發展以維護投資人權益，集團以負責任的態度，延後原定興櫃計畫，近日將補辦公發計畫所需相關資料，待生效後，即刻進行興櫃登錄。

開展強調，集團致力於提供全民安心、優質且美味的多元餐飲服務，進入資本市場以促進增長的目標不變，在完善此一目標的等待期間，除持續穩健營業外，並將盡力回應各界關注。

關鍵字： 餐飲TGIFRIDAYS興櫃台灣IPO

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