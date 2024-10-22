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葉舒華、瘦子代言！　首家「香水股」光速火箭明登興櫃

▲光速火箭經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

▲光速火箭經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

香水品牌光速火箭（7782）將於明（23）日登錄興櫃，每股參考價為51元，成為全台首家IPO的香水股，該公司旗下兩大主力香氛品牌為SHARECO與KLOWER PANDOR，產品涵蓋男女香水、擴香、洗沐用品等，除線上通路外，也在全台開設20家直營百貨專櫃門市及數十個經銷據點，更曾邀請E.SO瘦子、蔡詩芸、韓國人氣女團（G）I-DLE成員葉舒華等擔任品牌代言人。

董事長陳冠愷表示，光速火箭採用SPA模式（Speciality Retailer of Private Label Apparel），從市場調研、商品企劃、產品設計到銷售都由公司一手包辦，形成完整的供應鏈，不僅藉由社群電商、直播銷售、蝦皮商城及MOMO平台等多元銷售方式，實現線上線下的雙向整合，公司目前在各主要縣市百貨⼀級戰區皆設有專櫃。

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陳冠愷指出，除了國內市場外，亦透過跨境電商平台，將產品同步銷售至新加坡、⾺來⻄亞、香港、⽇本等國家，積極拓展國際市場；公司不僅開發香氛產品，今年也和服飾品牌YOURKIND以及主打⾼性價比的保健食品品牌HALO MAVIS Beauty進行品牌授權合作，透過策略聯盟的方式擴大市場覆蓋範圍。

根據Markets and Markets的研究報告，全球香水香氛市場預計將於2026年達到373億美元，2021年至2026年間的年均成長率將達到5.1%。隨著消費者對健康及天然成分的需求不斷增長，香氛市場的法規也日益嚴格。光速火箭以此為契機，專注於高級訂製香水和沙龍香水市場的成長機會，不斷優化其產品配方和設計，以滿足全球消費者日益增長的需求。

陳冠愷也說，除了現有品牌外，未來光速火箭計更計畫開發通路型產品，如洗衣精、手洗精、洗髮精、洗面乳及沐浴乳等，鋪貨大型連鎖通路，進一步擴展品牌的市場觸及面。

光速火箭2022年合併營收為6.7億元，2023年合併營收為6.33億元，今年前9月合併營收為4.75億元，疫情期間毛利率仍達60％以上。

關鍵字： 香水光速火箭香氛品牌舒華瘦子

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