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美國總統大選倒數！投資專家看醫療產業：生物科技為重點配置

▲美國總統大選即將到來，多數人關注大選後的市場動態。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國總統大選進入倒數階段，全球都在緊盯候選人政策對產業的影響，保德信指出，此次大選除女性墮胎權為醫療相關討論議題之外，兩黨候選人均未提出與醫療產業有關的具體政見，研判現階段醫療產業投資主要受政策方向不確定性影響，選後預期兩黨主張對醫療產業將回歸基本面，甚至對部分產業具正向幫助，若為兩黨分立情勢，對醫療產業的影響性更低。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，檢視兩黨候選人對於醫療生化產業的影響，多為中性偏向正面，但受影響產業不盡相同，整體來說，民主黨有利於生命科學工具產業和醫院，以及醫療器材、醫療服務等；而共和黨則對醫療器材、醫療保險公司及製藥生科等次產業較為友善。

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江宜虔進一步表示，如果選後美國出現兩黨分立，對於已立法的法案皆須兩黨同意才可修改，除非總統發布行政命令，否則在兩黨分立的情況下，對於醫療產業等法令大幅更動的可能性極低，更有利於醫療產業在選後回歸基本面。

▲美國總統大選對醫療產業的影響。（圖／記者楊絡懸製表）

▲美國總統大選對醫療產業的影響。（圖／記者楊絡懸製表）

除了有政策加持，江宜虔指出，醫療產業進入2025年將維持高速成長，明年度標準普爾500指數（S&P 500）醫療指數公司EPS年增幅有望達21%，大幅優於同期S&P500獲利14%的成長力道，且目前醫療產業的評價面低於大盤，看好後市補漲空間仍大，建議不妨趁醫療產業股價評價面偏低時進場布局。

江宜虔說，選股上可以生物科技產業為重點配置，由於創新研發主要仍將來自中小型公司，投資價值持續優於大型生物科技公司，至於製藥則以大型龍頭企業為優，例如禮來藥廠為糖尿病、肥胖症及阿茲海默症藥品研發領導公司；而醫療服務方面，除了具備高轉嫁能力，美國經濟成長有利商業保險業務成長，且政府醫療保險計畫加入人數增加也有利大型公司，加上該產業財務結構健全，其中的保險公司最具防禦性。

關鍵字： 美國總統大選醫療投資股市

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