截圖上傳一鍵檢查！Whoscall推防詐新功能　用AI判斷詐騙假訊息

▲Whoscall推出AI新功能「詐騙訊息檢查」。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902），正式在Android、iOS雙平台釋出免費AI新功能「詐騙訊息檢查」，透過AI防詐辨識技術偵測詐騙，用戶只需「截圖」就能透過Whoscall初步辨識疑似詐騙資訊，遠離詐騙陷阱。

詐騙樣態多元，從早期的假冒親友借錢到包裹詐騙，近年來隨著網路購物、社群平台的興盛，延伸出假網拍、冒名廣告與釣魚信件等橫跨不同平台的詐騙模式，讓多數民眾不堪其擾。

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根據GASA與Whocall近期發布「亞洲詐騙調查報告——台灣篇」，詐騙已全面滲透於民眾日常生活中，5成台灣人每周都接觸到詐騙；詐騙集團也開始利用AI技術，近4成台灣人曾收到疑似透過AI生成的詐騙簡訊。

最常見的3大詐騙管道為電話、社群平台、簡訊，有超過5成民眾都曾在上述管道接觸過詐騙，Facebook更是連2年被視為台灣詐騙數位平台之首。

懷疑是詐騙？截圖先問Whoscall試試！AI「詐騙訊息檢查」上線

如果曾看到社群平台盜用名人肖像的廣告，但又不太確定真實性？或收到陌生電子郵件的電子發票中獎通知、實體傳單，卻不知道是否該採信？

Whoscall此次推出的免費AI防詐新功能「詐騙訊息檢查」（Content Checker），即希望透過最簡單的方式防堵詐騙，簡單兩步驟「截圖」、「上傳」，就能過濾詐騙資訊。

▲Whoscall用AI對抗詐騙，偵測多元詐騙管道。（圖／Gogolook提供）

Whoscall產品負責人沈琬婷表示，Whoscall今年已推出自動網站檢查、個資外洩檢查等防詐新功能，面對五花八門的詐騙管道，團隊從訪談調查發現，許多用戶遇到疑似詐騙的內容，第一反應都是先透過「手機截圖」向家人或朋友詢問，然而並不是所有人都能判斷或即時回應。

沈琬婷說，此次新功能「詐騙訊息檢查」，即運用AI的力量，提供用戶一個全年無休的防詐諮詢顧問，即時解答有關於詐騙的疑慮。

防詐新利器！Whoscall用AI對抗詐騙，偵測多元詐騙管道

Whoscall新功能「詐騙訊息檢查」除了使用生成式AI大型語言模型外，Whoscall結合詐騙號碼、網域、文本資料庫，以及搭配自建的自然語言處理演算法，即時檢索最新詐騙案件與時事，藉此判讀詐騙風險並生成客製化的防詐警語，協助民眾初步辨識潛在的詐騙威脅。

用戶僅需將Whoscall更新至最新版本，就能在App內找到詐騙訊息檢查功能，透過上傳圖片判讀潛在詐騙風險。

不論是遇到假冒名人的社群平台廣告，或是收到提供優惠的陌生電子郵件，透過截圖、甚至是拍照實體傳單，並將圖片上傳至「詐騙訊息檢查」，Whoscall AI即可快速判斷是否為詐騙，為用戶提供安全防護。

舉例來說，若用戶在「詐騙訊息檢查」功能中上傳一張疑似詐騙的社群廣告截圖，Whoscall AI會根據截圖內的號碼或網址判斷安全性，同時分析圖片中的文本是否和既有詐騙模式相符、是否有相關歷史詐騙案例，綜合以上分析歸類出詐騙風險等級，此外，Whoscall會在檢查結果頁面呈現判讀依據、串接相關案件新聞，幫助用戶進一步參閱。

因應詐騙的多變性，若使用者認為判讀結果不盡準確，也可以在App內給予回饋，幫助Whoscall持續優化AI判讀準確度。