綠色生活倡議咖！　永豐休碳Show time榮獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

▲永豐銀行休碳Show time榮獲「國家品牌玉山獎」及「亞洲銀行家」肯定。（圖：永豐銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

碳熱潮席捲全球，企業淨零排放號角響起，作為永續先行者，永豐銀行整合綠色金融產品和服務，且號召全民一同加入「休碳Show time」任務，以實際的綠色行動為環境永續貢獻心力，創造共好同時，更接連獲得2023國家品牌玉山獎最佳人氣品牌首獎和2024 《The Asian Banker》（亞洲銀行家）Best Green Financial Lifestyle Initiative in Taiwan（最佳綠色金融生活型態）兩大獎項，並連續四年蟬聯Forbes「全球最佳銀行」殊榮。

持續響應永續議題與邀請客戶落實過休碳綠生活，永豐銀行推出「休碳Show time」，透過數位化交易與休碳櫃台服務節少碳排放量與紙資源的浪費，以實際的綠色行動為環境永續貢獻心力。

▲永豐銀行推出休碳Show time，響應永續議題與邀請客戶落實過休碳綠生活。（圖：永豐銀行提供）

其中更在2023年推出LINE個人化休碳專區，打造一站式綠色金融主題區，透過不同形式參與及響應永續和減碳行動，為地球永續堆疊個人力量，在2023年有80萬名客戶響應，減少3400萬張紙，減碳614萬公噸。

永豐銀行更將綠產品整合，看見不一樣的綠思維，推出 NEW綠徽章計畫，除需綁定永豐銀行LINE官方帳號外，完成指定綠色任務即可獲得徽章，年度累積滿2個徽章即有機會抽小蜜豐金Bee。

而必需達成綠色任務包括存款客戶將存放於永豐銀行承作綠色存款的資金；承做綠建築房屋貸款；申辦Green Card且綁定永豐銀行LINE官方帳號；不僅於此，新申辦Green卡至年底任刷一筆一般並綁定永豐銀LINE官方帳號，即為客戶種下一棵樹，為客戶帶來一份快樂；也啟用消費碳足跡，以響應永豐生活。

不僅線上可以休碳，線下也能！走近永豐銀行城中分行即可見綠意盎然的形象牆，進入分行後則享行動櫃員、線上取號或eNote電子表單等臨櫃節能數位化服務，全程無紙化減少碳排放，結合場景、氛圍及商品，打造「綠色金融櫃台」沉浸式體驗。

走進休碳分行前先透過iBranch線上分行服務進行取號、預填表單、預約服務，在預約時段內享優先服務，加速臨櫃旅程；永豐銀行表示，預估整個流程省去取號、交易用紙1-5張，可以達到碳減排18~90g。

▲永豐銀行打造休碳分行，邀請民眾臨櫃體驗。（圖：永豐銀行提供）

為使民眾深入認識綠色金融並以行動支持永續理念，永豐銀行整合全行綠色金融產品和服務，協助客戶從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節實踐「綠生活」，來愛護我們的地球，一起成為休碳Show time 綠色生活倡議咖。

▲永豐銀行LINE個人化休碳專區。（圖：永豐銀行提供）