台灣精品首度攜手路透社　進軍底特律開拓台美車輛信賴夥伴關係

▲群聯電子於發表會介紹最新車用儲存科技。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由全球前三大媒體主辦的「美國路透社汽車展會」(Reuters Events: Automotive USA 2024)，本月21日至23日連三天邀集各大車廠與其供應鏈指標業者，齊聚汽車城市底特律，討論電動化、自駕等車輛革命性創新，包含友達光電、旺宏電子、群聯電子、和碩聯合等台灣精品獲獎企業在內的10家台灣企業，亮相台灣精品館與產業發表會。

我業者並登場大會論壇，向業界展示最具創新價值的車用半導體、車用電子及車載軟體，介紹涵蓋人機介面、智慧座艙、人工智慧、先進輔助駕駛應用及車輛空中下載(Over-The-Air)軟體等19件產品。

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經濟部國際貿易署和外貿協會本年首度率領台灣最具競爭力的業者參與此次的汽車展會，並透過與路透社加強宣傳合作，向車輛供應鏈頂端的業者強調台灣是美國車輛產業合作中，不斷創新且值得信賴的最佳夥伴，盼藉此促進經貿往來，深化科技韌性與供應鏈交流。

21日共邀請5家台灣優質企業發表最新技術與產品，共吸引包括賓士、豐田、日產、速霸陸在內近20位車輛產業產業指標業者出席，駐芝加哥台北經濟文化辦事處經濟組組長林明雅亦到場與指標業者交流互動。

友達光電與和碩聯合分別展示最新的車用顯示器及智慧座艙，突顯車輛人機介面的互動應用。旺宏電子和群聯電子則各自推出了車用記憶體解決方案，以掌握未來車輛的關鍵；科絡達則介紹一站式空中下載服務，為整車提供全方位的雲端解決方案。

22日友達光電與旺宏電子代表台灣精品獲獎企業，於大會的車輛創新論壇與美國自駕技術獨角獸Motional資深處長Arthur Safira、密西根大學先進車輛商用化計畫主持人Denise Graves共同討論車輛人機介面及人工智慧之應用，向美國車輛產業傳達台灣車輛與資通訊產業的創新實力。

台灣其他業者也藉此次參展向底特律的車輛產業展現多元的電動車及材料，包括鴻華先進展示獲得台灣精品金質獎肯定的低地板電動大客車，台達電則展出全方位的電動車動力系統，為升電裝則為電動車提供全新開發的電流傳感器方案，台灣碳材的高散熱性能石墨烯散熱片為電動車提供先進的散熱材料解決方案，而歐特明則推出AI影像辨識系統及自主泊車系統，提供Level 2先進駕駛輔助功能及Level 4自駕泊車技術解決方案。

美國能源部於7月宣布撥款17億美元用於支持密西根州等8州的汽車生產基地轉型為生產電動車及其供應鏈，此為拜登政府的「投資美國」之計畫之一。

台灣企業有著世界級的先進製造與卓越的電子技術實力，加上出色的跨領域整合與客製化能力，可滿足美國車廠的多元需求，相信可為台美車輛產業推動更多創新及深化雙邊供應鏈合作。