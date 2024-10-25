德翔上市招股！一成在香港公開發售　股價介於3.5至4.5港元

▲德翔海運昨日開始在香港招股。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

首家以台商身分在香港股票上市的貨櫃船公司德翔海運(新上市編號：02510)，昨(24)日起至29日招股，計畫全球發行約2.51億股，其中一成在香港招股，招股價介乎3.5至4.5港元，約新台幣14.25至18.34元，集資最多約11.3億港元，每手1000股，入場費約4545.38港元(約1.86萬台幣)，將於11月1日在香港掛牌，摩根大通、招商證券國際為聯席保薦人。

這次招股的德翔海運引入Indigo Rainbow、環世物流、Metro Shine等6名基石投資者，合共投資6387萬美元，約20.45億台幣。其中Indigo Rainbow由和記港口集團(HPH)間接全資擁有，而HPH由長和(0001)間接控制。因此長和也被視為基礎投資者。

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2021年、2022年、2023年、2023年首四個月及2024年首四個月，德翔海運整體業績維持穩健，產生的收入分別為18.37億美元、24.43億美元、8.75億美元、3.18億美元及3.18億美元；淨利潤約10.78億元、10.75億元、2,038.2萬元、1,788.3萬美元及981.2萬美元。

值得一提的是，儘管貨運航運業具有周期性質，但過去10年，即使是在最具挑戰性的2023年，公司仍然無懼行業週期波動，在多個航運業週期中保持韌性和多樣性，並持續產生正經營現金流，為股東創造可觀的價值回報。

從行業發展趨勢看，於2023年，亞太地區的貨櫃港口吞吐量達到535.3百萬箱(20呎櫃)，佔全球港口吞吐量的61.6%。同年，亞洲區內貿易市場的貨櫃航運量佔全球貨櫃航運量的15.0%，於2018年至2023年期間，按複合年增長率1.2%增長，高於全球1.1%的平均年增長率。

根據德路里預計，2023年至2028年世界貨櫃港口吞吐量將按複合年增長率2.7%增長，亞太地區的貨櫃港口吞吐量亦將穩步增長。

該公司於招股書披露，未來，亞太地區仍將是德翔海運的核心市場，公司將通過船舶配置優化及升級至更大更新的船舶，同時將其餘運力分配至其他服務，提高盈利能力，從而鞏固其在主要服務市場的地位。憑藉在亞太地區不同市場的深度紮根，公司已形成良好的規模效應與成本優勢，擁有可持續發展的能力，能夠從容應對市場風險和挑戰，進而為順利登陸資本市場打下堅實基礎。