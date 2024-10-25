超馬芭樂精選4檔股票　5年滾2倍

▲投資達人超馬芭樂王仲麟精選4檔好股，讓投資人輕鬆賺。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台股今年表現亮眼，不過進入第四季，包含美國總統大選、多國央行利率政策等不確定因素，都讓市場震盪加劇。投資達人超馬芭樂王仲麟說，買股票不需要太多花招，也不用時時盯盤想著如何低進高出，只要靠配股配息就能養大資產，連睡覺都在賺錢。

市場充滿不確定性，投資總是讓人忐忑不安。不過，投資達人超馬芭樂王仲麟卻提出超簡單且實用的一招賺錢術，只要挑對股票，靠著配股配息就能養大資產。

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王仲麟表示，在台灣投資股票很不錯，每到「年中」都能領到一筆獎金，就是股票股利與現金股利。大多數人熟悉的是現金股利，但股票股利能幫投資人在睡夢中持續賺錢，這是因為即使股價不動如山，持有的股票張數也會增加，讓資產蒸蒸日上。

以聯華食為例。若2018年以200萬元在除權息前一天買入，當時股價46元，可買到43.48張，當配發1.8元現金股利、0.5元股票股利後，持股張數會增至45.65張，並領有現金股利7.8萬元。

把現金股利留著，到隔年除權息前一天再將這筆息收買進聯華食，這樣就會有47.4張股票參加除權息，而持股張數將會進一步增至49.77張；往後以此方法重複操作，到了2022年，張數會長大為70.32張、並拿到現金股利10.2萬元，當初200萬元的本金等於長至712萬元，算起來5年增加了2.56倍。

王仲麟強調，即使買入後5年聯華食股價都不動，以此方法養資產，5年後200萬元的本金也會增至347萬元，5年增加74%，「這就是股票生股子、股孫，在睡夢中資產都能長大的威力。」

不過王仲麟也表示，不是有配股配息的股票都能達到此威力，他指出，要挑選通過2008年金融海嘯、2020年新冠疫情衝擊的個股，且每年股票股利、現金股利都穩定發放的標的，才不會讓資產增值的效果打折。

節目中他另外精選2檔未來有潛力讓資產增值的個股。到底是哪2檔？更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

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