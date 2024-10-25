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台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

外資在法說會上關注台積電的能源問題。（圖／報系資料照、黃威彬攝）

▲外資在法說會上關注台積電的能源問題。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「很少看到神山法說能夠在一個小時解決的，表示分析師不知道該問什麼。」知名分析師陸行之這句話，象徵台積電「一人救全村」的氣勢，全球科技業、投資人注目的晶圓龍頭台積電10月17日法說會，超標業績驚艷全場。

2024年前3季營收2.02兆元、大賺7985.88億元，加上台積電董事長魏哲家數度提到「AI需求真實且瘋狂」，讓在場提問的外資分析師們，過往經典題目如競爭對手、產能利用、甚至連地緣政治都拿不出手，美股與台股同步大漲，一片歡騰下，其實法說會中有一段很短、卻「不容忽視」的對話，成為護國神山腳下的定時炸彈，那就是電。

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法說會上，外資分析師提問，台灣面臨能源不足的挑戰，特別是台積電將推出2奈米製程技術，未來新竹與高雄新廠量產，擔憂電力供應問題，並提到世界大廠紛紛轉用核電，包括微軟、谷歌、亞馬遜，他甚至問，台積電是否也考慮過自己設核電廠。

「這的確是個不可忽視的問題，」魏哲家表示，台積電確實在台灣建設許多新廠，需要大量水電資源，所以我們與政府保持非常密切的溝通，並告知他們需求和計劃，「核能、綠能都是電力選項之一，雖然我們現在還沒準備好揭露用電計劃，但我們有政府的保證。」

這話也讓大家想起台積電前董事長劉德音在去年股東會上的名言：「台灣的政府認為我們電是夠的，我們只能相信他」。

因AI產業極度耗能，連比爾蓋茲都創辦起核電公司。（圖／翻攝自TerraPower官網）

▲因AI產業極度耗能，連比爾蓋茲都創辦起核電公司。

缺電問題像「定時炸彈」，是因台積電去年9月宣布，將提前10年、於2040年達成100%使用再生能源目標，而2030年由40%提升為60%。

經濟部能源署數據顯示，2023年全台灣總用電量為2765億度，其中台積電一家就花了247.75億度，台積電用的再生能源是25.92億度，11億度是在台灣發的，若以2030年台積電要用300億度電、還要RE60的目標，等於是要打造180億度的再生能源。

台積電用電量約占台灣整體8％，預期2030年將會達到11到12％，「8%是真的超高，要是缺電，台灣經濟直接崩盤」，業者說。

「我上次去台積電開會，他們說現在的問題不是缺電，是『大缺電』！」一光電業者跟CTWANT記者表示，「台積電說要在2030年達到RE 60，但現在才RE 12，這根本就是沒辦法的事，說要蓋電廠，但問題是臺中以北沒有地，地、電、水這3個條件都達不到，才會連屏東都傳出來要設廠。」

全台綠電已用到最緊繃，就連水庫都要「斤斤計較」，知情人士向CTWANT記者表示，雖然今年因雨量大增，各大水庫有超高的蓄水量，但「台電不敢任意放水，因為晚上用電吃緊，要做好準備隨時上場救援發電。」

因能源問題，經濟部長郭智輝在立法院常被立委圍剿。（圖／黃威彬攝）

▲因能源問題，經濟部長郭智輝在立法院常被立委圍剿。

為挺「全村希望」台積電，經濟部早已火燒眉毛，甚至不惜推翻過去政策，早在法說會前一個月，風電業者就因放鬆國產化政策一事狀告行政院，但能源署立場堅定，副署長李君禮跟記者說，「現在最重要的，就是如期併網，因為半導體、AI都需要綠電，如果國產化會影響風電的建設進度，那就可以不做國產化」最迫切的目標：把缺的電補齊。

經濟部長郭智輝10月14日、15日出席活動時，一席「將在菲律賓設置電廠，把綠電輸回台灣」言論，讓他16日在立法院經濟委員會被連番砲轟而道歉。

不具名的業者跟CTWANT記者提到，「這是缺電缺到，要把能源議題，上升到外交軍事層級了，先不論海底電纜光是耗損率就超過三成，把發電命脈放在一個跟我們沒邦交的國家，電纜更是在領海衝突頻發地區，隨便一艘漁船就能讓我們斷電！」

為此，一向標榜「民不與官鬥」的企業界也坐不住了，電電公會近期聯合產業界，拜會經濟部、行政院，就是要談電力和碳費問題。「綠電在台灣發展肯定遇到很多瓶頸，畢竟地這麼小。」業者表示。

南臺灣的魚塭已被設置大量光電設施。（圖／報系資料照）

▲南臺灣的魚塭已被設置大量光電設施。

「台積電沒辦法靠魚電、農電共生去匹配，也沒辦法買發展最快的屋頂型發電，因為他用電量太大。」光電業者跟CTWANT記者說，台積電美國廠陽光充足，日本九州廠綠電過剩，「只有台灣的綠電是沒ready的，今年新的綠電併聯量，大家很清楚會比去年少，如果沒有大型地面站開出，明年還會比今年更少！」

國際半導體產業協會能源合作組織最新的白皮書也提到，去年全台灣的再生能源僅7%由企業直接購買，若維持現有趨勢，2030年只能提升至約35%，台灣製造業對綠能缺口170到390億度，若半導體業與電子業配合1.5°C路徑調整目標，缺口還會擴大至360到700億度。

電力問題，已成新政府的「阿基里斯之踵」。

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