他股票抽籤「連中3支」賺92%價差！股民羨慕哭：噴2千沒中過

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少股民都曾參加過股票申購（股票抽籤），想要賺些差價，但要抽中也不容易。有網友近日在Dcard發文「我中籤了，連中三元」，原來是原PO參與三次股票申購都中籤。超神運氣令一票股民看傻，「我兩年到現在基本上每檔股票都抽，應該也有上百間，一間手續費20也噴2000了，到目前還沒中過」。

原PO在Dcard貼出截圖，文中直呼「不鳴則已，一鳴驚人…」，只見他申購三檔股票，分別是永冠-KY（1589），申購價40元、價差2%；三集瑞-KY（6862），申購價135元、價差92%；沛波（6248），申購價27元、價差12%。

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看到貼文後，許多股民都驚呆，「你是不是禁尻999天挑戰成功，才有換來如此運氣」、「這陽壽要折多少掉…」、「這是把所有的朋友都獻祭了吧」、「我不介意減我陽壽50年，只求讓我中」、「好扯！太強運了，恭喜賺一倍」、「會不會太扯…」

一票未中籤的苦主則不禁苦笑，「我今年連續槓龜…連世界9.多%都中不了」、「厲害，我是連槓三龜」、「我20元花了大概有300次了，沒中過」、「我沒中的次數已經多到截圖放不上來…到現在賠了幾千塊，每一檔都不放過，都沒中，我好難受。」