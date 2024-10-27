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築間進軍日本拚2年開6家　明年積極布局台灣韓式餐飲市場

▲築間餐飲集團董事長林楷傑（圖中）。（圖／記者廖婕妤攝）

▲築間餐飲集團董事長林楷傑（圖中）。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）餐飲集團近年來積極布局海外市場，繼今年初插旗香港打造首個海外聚落後，今年10月也前進日本展店，在大阪開出「築間燒肉」，目標2年內日本要達到6間店；而國內的展店腳步也不停歇，明年將積極布局台灣的韓式餐飲市場，成為扎根台灣的第二主力。

築間董事長林楷傑表示，疫情期間就在觀望日本市場，2年前因緣際會、以低點買下大阪道頓堀千日前商店街的建物，加上遇到了合適的合作夥伴，促使開店進程更加順利快速。

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林楷傑指出，大部分國家疫情後餐飲市場都變差，但日本因為日幣貶值，觀光人潮絡繹不絕，餐飲市場也很快復甦，「2年前能買到真的很幸運，現在連想租都租不到。」

林楷傑說，日本距離台灣較近，管理起來比較方便，大阪的夥伴也都很用心配合，會先以大阪作為日本的根據地，2-3年內好好發展，努力在大阪打造築間餐飲聚落，希望2年內可以開出2家燒肉、4家火鍋店，「畢竟築間是火鍋起家，這部分很有把握，但因為道頓堀這附近的人潮都到很晚、飲酒文化也盛行，因此還是會開出燒肉分店。」

林楷傑分享，築間燒肉在大阪為了跟其他店家做出區隔，特別以明亮的白色系風格亮相，可吸引更多不同年齡的客層，且由於自己就是房東，因此看好開店首月就能貢獻獲利，平均客單價約日幣5000元，每月營收目標為日幣2000萬元，加上明年世界博覽會將在大阪舉行，人潮帶動商機更是可觀。

林楷傑也透露，之前有到東京考察，但沒有遇到合適的合作夥伴，因此暫時不考慮前往設點；台積電（2330）日本廠所在地熊本也是因為找不到好的夥伴、以及有不同的文化及法規等，也暫時不在布局範圍。

至於東南亞地區則還在尋找合適的機會，當地的文化認知觀點與台灣差異較大，與東南亞合作需要較長時間磨合溝通，展店計畫稍稍延後；東北亞的南韓則因為當地排外性較強，也暫時不會前往展店。

不過，林楷傑也透露，明年在台灣國內方面，將會積極布局韓式餐飲市場，包含韓式火鍋、韓式銅板烤肉、韓式吃到飽等，都是明年要努力做好的類別，目標要擠進台灣韓式料理營收前3名，增添營收成長動能。

關鍵字： 築間林楷傑火鍋燒肉

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