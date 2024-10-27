賣5張台積電　305萬「All in力積電」 ！他曝3年後下場：賠一間房

▲原本台積電是要當作買房的頭期款。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

有一名網友在3年前，把拿來當作當頭期款的5張台積電（2330）全賣掉，總共拿回305萬，All In當時未上市的興櫃股力積電（6770）共42張，引爆家庭革命。如今3年過去了，有網友分析，42張力積電放到現在，已經賠229萬元，而賣掉的5張台積電若還持有，約賺進227萬元，

有網友在PTT發文，「最喜歡讓時間來檢驗有的沒的了」，有網友在2021年4月賣掉5張台積電，當時均價為609元，獲利305萬元，接著把這筆錢All In力積電，買了42張，家人得知後超生氣，因為這筆錢本來是要拿來當作買房的頭期款。

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3年半過去了，有網友分析現在的股市，台積電25日收盤價為1065元，如果當時沒有賣掉，現在已經賺進227.5萬元。而買進的42張力積電，當時買進均價為74元，25日收盤價為19.3元，賠了229.74萬元。

貼文曝光，掀起熱論，「謝謝你掘墓人，最愛看鞭屍現場」、「一邊創新高，一邊創新低」、「這種時空檢驗文才有存在的價值，大推」、「賣掉台積電買0050我覺得還不會這麼慘」、「買台塑四寶都沒力積電爛」、「我覺得可怕的是，這原本是頭期款，他等於失去房子」。