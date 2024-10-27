ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

加油等等！明起汽油每公升降0.2元　柴油降0.3元

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油宣布自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.0元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.4元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.28美元，新台幣兌美元匯率升值0.098元，跌幅為0.54%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及1.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.0元及1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及1.4元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元及0.3元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及1.4元均由台灣中油吸收，113年累計至9月底止，台灣中油共吸收約223.88億元。

關鍵字： 加油中油

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

統一企收購網家3成股權　中華信評：對國內零售網路帶來正面影響

統一企收購網家3成股權　中華信評：對國內零售網路帶來正面影響

中華信評表示，統一企（1216）收購網路零售業者PChome 30%股權的計劃，應可在不大幅影響該公司借款槓桿的前提下，對其國內零售網路帶來正面的影響。

2024-10-27 06:00
K粉超狂！星宇航上市首周　股東暴增逾5萬、衝破20萬大關

K粉超狂！星宇航上市首周　股東暴增逾5萬、衝破20萬大關

星宇航（2646）上市後「K粉」持續搶進，集保統計，至10月25日為止單周股東人數已突破20萬3688戶，為連續12周成長，單周暴增逾5萬零676戶，刷新紀錄。

2024-10-27 14:31
加油等等！明起汽油每公升降0.2元　柴油降0.3元

加油等等！明起汽油每公升降0.2元　柴油降0.3元

台灣中油宣布自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.0元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.4元。

2024-10-27 12:02
00940股民首度跌破90萬　9檔台股ETF新兵人氣一表看

00940股民首度跌破90萬　9檔台股ETF新兵人氣一表看

9檔今年上市的台股ETF新兵人氣反轉，《ETtoday新聞雲》觀察集保統計，上周共有16343人下車不玩，月配型元大台灣價值高息（00940）在配息首度縮水的消息傳出後，上周受益人數大減1萬1787人、總受益人數跌破90萬戶，降至89萬6363戶影響最深。

2024-10-27 10:22
勞氏日報分析胡塞攻擊最多的是希臘船舶　俄羅斯船舶掛零

勞氏日報分析胡塞攻擊最多的是希臘船舶　俄羅斯船舶掛零

根據海事安全公司Ambrey提供的數據，英國勞氏日報(Lloyd's List)分析指出，在涉及胡塞武裝的219起紅海事件中，有49起涉及希臘船東的船舶，瑞士、丹麥、英國及其他歐洲船舶也成為了熱門攻擊目標。但是沒有一艘俄羅斯船東的船舶遭到襲擊。

2024-10-27 09:19
築間進軍日本拚2年開6家　明年積極布局台灣韓式餐飲市場

築間進軍日本拚2年開6家　明年積極布局台灣韓式餐飲市場

築間（7723）餐飲集團近年來積極布局海外市場，繼今年初插旗香港打造首個海外聚落後，今年10月也前進日本展店，在大阪開出「築間燒肉」，目標2年內日本要達到6間店；而國內的展店腳步也不停歇，明年將積極布局台灣的韓式餐飲市場，成為扎根台灣的第二主力。

2024-10-27 06:00
川普若當選引爆市場動盪　法人：低進布局明年元月行情

川普若當選引爆市場動盪　法人：低進布局明年元月行情

美國選統大選二周後登場，全球矚目，法人指出，若川普當選，可能先引發市場一陣動盪，不過依舊看好台股受惠明（2025）年第一季AI拉貨進入旺季，建議預留現金，在此動盪期間可慢慢逢低買進績優股，等待年底至元月行情。

2024-10-26 17:21
遭影射「白手套」　世芯澄清「與華為無直接或間接業務往來」

遭影射「白手套」　世芯澄清「與華為無直接或間接業務往來」

華為裝置裡被發現內含台積電晶片，引發各界高度關注。世芯-KY公告表示，網路社群散發及影射世芯-KY疑為華為「白手套」，這是不實謠言，世芯-KY與華為無直接或間接業務往來。

2024-10-26 11:16
台積電37年運動會　魏哲家笑稱「我等了26年才站在這」

台積電37年運動會　魏哲家笑稱「我等了26年才站在這」

台積電（2330）今（26）日運動會在大晴天下舉行，董事長魏哲家接棒來首度擔綱，他在致詞時展露幽默說「台積公司走過37個年頭，我自己等了26年才能站在這裡，一路走來碰到許多挑戰，也迎接榮光。」

2024-10-26 10:25
張忠謀：最嚴峻挑戰在眼前　台積電真正成為兵家必爭之地

張忠謀：最嚴峻挑戰在眼前　台積電真正成為兵家必爭之地

台積電創辦人張忠謀今（26）日在公司運動會上致詞表示，技術領先、製造卓越與客戶信任3大支柱下又邁進一步，直呼台積電同仁的確是「再創奇蹟了」，張忠謀進一步指出，看起來又是破紀錄的一年，連連說「恭喜大家、恭喜大家」；不過隨後也話鋒一轉表示，「最嚴峻的挑戰就在眼前」。

2024-10-26 10:11

讀者迴響

熱門新聞

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

連專家都比不上的「最簡單的投資方法」

統一企收購網家3成股權　中華信評：對國內零售網路帶來正面影響

00940股民首度跌破90萬　9檔台股ETF新兵人氣一表看

「製鞋黑馬」去年營收227億！　耗資1億幫NB設研發中心

蝦皮金選獎46位賣家獲獎　老字號銀樓獲年度突破獎

台美「無人機結盟」　台廠供應鏈一次看

築間進軍日本拚2年開6家　明年積極布局台灣韓式餐飲市場

川普若當選引爆市場動盪 法人：低進布局明年元月行情

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366