加油等等！明起汽油每公升降0.2元　柴油降0.3元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油宣布自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.0元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.4元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.28美元，新台幣兌美元匯率升值0.098元，跌幅為0.54%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及1.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.0元及1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

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平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及1.4元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元及0.3元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及1.4元均由台灣中油吸收，113年累計至9月底止，台灣中油共吸收約223.88億元。