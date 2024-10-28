映泰認「沒搭上矽光子列車」！股價跳水下殺跌停　連三跌墜破月線

▲映泰沒有因轉投資「小金雞」而搭上矽光子列車，股價墜跌停。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

板卡廠映泰（2399）上周法說會時提及，今年營收主力仍以主機板為主，並沒有因轉投資「小金雞」而搭上矽光子列車，加上AI PC沒有「殺手級應用」帶動換機潮，前景保守看待，導致映泰28日股價下殺，尾盤墜至跌停價36.45元，下跌4.05元，成交量4萬5,466張較前一日擴大，股價連三跌並墜破月線。

映泰發言人鄭仲賜表示，今年本業仍以主機板為主，占營收50%以上，工業電腦、顯示卡及工控應用占比皆10%以下，由於主板新品出貨晚、也沒有新顯卡推出，因此今年上半年仍處於虧損狀態，儘管虧損幅度收斂，卻是仰賴業外獲利，包括利息與金融商品等貢獻。

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至於映泰轉投資元澄、先發電光布局矽光子領域，鄭仲賜則說，映泰是3年前投資，剛好今年有機會與超微（AMD）進行矽光子專案合作，「但我們是財務投資，對相關營運細節並不清楚，本業是主機板，與晶片無關，未來也不會有業務合作機會。」

映泰業務處副總經理林坤德表示，身為二線板卡廠，雖然AI PC領域具發展潛力，但短期缺乏殺手級應用也難以帶動換機潮，預估明年全球PC出貨將持平或小幅衰退1%至3%，映泰的消費性產品以板卡為主，明年業績也會呈現持平或小幅衰退。

在應用型產品方面，映泰專注在工業產品或工業電腦，是未來3年的發展方向。林坤德說，應用型產品分3大產品線，包括x86系列CPU（中央處理器）、NPU（神經網路處理器）及ARM架構處理器，也聚焦在人機介面、小PC終端邊緣、次世代數位看板及工廠自動化等領域。