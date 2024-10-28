台股收盤跌150.38點　台積電跌15元至1050

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走低，加權指數終場大跌150.38點，以23198.07點作收，跌幅0.64％，成交量3282.75億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲107.24點開出，指數開高走低，盤中最高達23547.12點，最低23164.42點，終場收在23198.07點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1050元，跌幅1.41％；鴻海（2317）下跌1元至215元；廣達（2382）維持平盤至310元；陽明（2609）上漲0.3元來到68.1元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.64元。

今天漲幅前5名個股為聯昌（2431）上漲1.75元，漲幅10％；宅配通（2642）上漲3.75元，漲幅9.97％；環科（2413）上漲2.65元，漲幅9.94％；金橋（6133）上漲2.4元，漲幅9.92％；六方科-KY（4569）上漲27元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為映泰（2399）下跌4.05元，跌幅10％；銘鈺（4545）下跌7.2元，跌幅9.97％；遠見（3040）下跌4.5元，跌幅9.83％；成信實業*-創（6969）下跌5.4元，跌幅9.61％；研揚（6579）下跌13元，跌幅9.15％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯昌（2431） 19.25 ▲1.75 ▲10.0％ 宅配通（2642） 41.35 ▲3.75 ▲9.97％ 環科（2413） 29.3 ▲2.65 ▲9.94％ 金橋（6133） 26.6 ▲2.4 ▲9.92％ 六方科-KY（4569） 299.5 ▲27.0 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 映泰（2399） 36.45 ▼4.05 ▼10.0％ 銘鈺（4545） 65.0 ▼7.2 ▼9.97％ 遠見（3040） 41.3 ▼4.5 ▼9.83％ 成信實業*-創（6969） 50.8 ▼5.4 ▼9.61％ 研揚（6579） 129.0 ▼13.0 ▼9.15％

資料來源：證交所