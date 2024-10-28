台股收盤跌150.38點　台積電跌15元至1050

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開高走低，加權指數終場大跌150.38點，以23198.07點作收，跌幅0.64％，成交量3282.75億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲107.24點開出，指數開高走低，盤中最高達23547.12點，最低23164.42點，終場收在23198.07點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1050元，跌幅1.41％；鴻海（2317）下跌1元至215元；廣達（2382）維持平盤至310元；陽明（2609）上漲0.3元來到68.1元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.64元。
今天漲幅前5名個股為聯昌（2431）上漲1.75元，漲幅10％；宅配通（2642）上漲3.75元，漲幅9.97％；環科（2413）上漲2.65元，漲幅9.94％；金橋（6133）上漲2.4元，漲幅9.92％；六方科-KY（4569）上漲27元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為映泰（2399）下跌4.05元，跌幅10％；銘鈺（4545）下跌7.2元，跌幅9.97％；遠見（3040）下跌4.5元，跌幅9.83％；成信實業*-創（6969）下跌5.4元，跌幅9.61％；研揚（6579）下跌13元，跌幅9.15％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯昌（2431）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|宅配通（2642）
|41.35
|▲3.75
|▲9.97％
|環科（2413）
|29.3
|▲2.65
|▲9.94％
|金橋（6133）
|26.6
|▲2.4
|▲9.92％
|六方科-KY（4569）
|299.5
|▲27.0
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|映泰（2399）
|36.45
|▼4.05
|▼10.0％
|銘鈺（4545）
|65.0
|▼7.2
|▼9.97％
|遠見（3040）
|41.3
|▼4.5
|▼9.83％
|成信實業*-創（6969）
|50.8
|▼5.4
|▼9.61％
|研揚（6579）
|129.0
|▼13.0
|▼9.15％
資料來源：證交所
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