B群植萃新技術獨步生技！苼莛國際生技榮膺國家品牌玉山獎三冠

▲首次參選「2024第21屆國家品牌玉山獎」的苼莛國際生技，頭一回便橫掃三項重量級獎項，實力令人驚嘆。
圖、文／苼莛國際生技提供
苼莛國際生技首次參選「2024第21屆國家品牌玉山獎」，便一舉橫掃「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」三項重量級獎項，成為當日焦點，彰顯苼莛國際生技在健康產業的領先地位與超群實力。
作為苼莛國際生技的王牌產品，「B群+C鋅鎂全能膠囊」在今年的評選中脫穎而出，榮獲「最佳產品類」獎項。該產品針對現代人最常見的健康問題，如髮量減少、睡眠障礙、能量不足，提供全方位的解決方案，並以極高的消費者回購率，展現出市場的強勁需求與喜愛。
▲「B群+C鋅鎂全能膠囊」是苼莛國際生技的王牌產品。
國家品牌玉山獎一直被視為台灣最具聲譽、規模最大的企業評選，專家團隊從多方面進行嚴格篩選，評估企業在產品創新、品牌影響力、社會責任等層面的綜合表現。苼莛國際生技從眾多競爭者中脫穎而出，榮獲多項國家級殊榮，進一步鞏固其業界標竿地位，充分展現品牌對市場需求的精準洞察與堅定承諾。
▲▼苼莛國際生技榮獲國家品牌玉山獎多個獎項，進一步鞏固其業界標竿地位。
「B群+C鋅鎂全能膠囊」特別針對現代人繁忙的生活設計，一次性解決多種健康問題。其內含豐富B7（生物素）、B5（泛酸）與鋅的完美搭配，有效幫助頭髮健康，增強毛囊活力，減少脫髮情況；而B6（吡哆醇）與鎂有效調節神經系統，幫助身體進入深度放鬆狀態，提升睡眠品質，有助一夜好眠，遠離焦慮與壓力。
此款膠囊採取全天然植物萃取，不含任何化學成分，關鍵成分來自全球四大國家的專利成分，如德國藜麥B群、法國酵母B群、法國酵母鋅、美國柑橘C、日本米糠鎂等天然萃取物，真正為消費者提供安全有效的健康支持。
苼莛國際生技執行長翟婉鈞提到，公司的成功來自於對「天然無添加」與「食在健康」這一理念的長期堅守。苼莛國際生技不僅嚴選全球頂尖的專利原料，還將科學的營養知識融入每一項產品的研發設計中，確保產品符合最高的健康標準，讓消費者能夠安心享受最天然純淨的營養補給。
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