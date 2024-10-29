歐洲線船隻繞行好望角成本大幅墊高　明年長約價估實漲約四成

▲歐洲籍船公司在歐洲線長約比重高達六、七成，我貨櫃雙雄僅兩成左右。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

排名全球前五大的外籍船公司台灣公司高階主管指出，歐洲線船隻自去年12月中旬因紅海危機繞行好望角之後，成本大幅拉升，近期開始協商的明年1月新年度長約，各家船公司都要求每大箱(40呎櫃)運價自1300-1400美元，調升到

2000-2500美元，估計實簽價格約在1800-2000美元之間，漲幅在四成上下。

上周四德魯里貨櫃運價綜合指數(WCI)，從上海到鹿特丹的運費下降了6%，即每大箱下降了218美元至3373美元；上周五上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)，上海到歐洲基本港運價是每箱(20呎櫃)2226美元，上漲276美元，漲幅14.15%；台灣市場上周歐洲線每大箱運價自3500美元下跌至3000美元，11月1日則規劃每大箱運價要調漲1000美元。

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船公司透過減班控艙，全力要調升運價，主要就是考量歐洲線新年度長約簽屬在即，未免新長約簽得太低不敷成本，必須先設法拉升運價。

外籍船公司高階透露，在紅海危機之前，歐洲線每大箱成本價約在1300美元左右，船隻繞行紅海之後，原單程約30天航程拉高到39-40天，加上歐盟今年開始徵收碳稅，船員薪資與保費都提高，營運成本增加約三成。

今年歐洲線長約雖然價格簽得低，但是在現貨市場運價高漲時，船公司有透過加徵500-1000美元旺季附加費增加實質收入，由於歐洲籍船公司歐洲線長約比重高達六至七成，而我陽明、長榮僅占兩成左右，亞洲籍船公司也多數在三成以下，僅有中遠海運傳出簽約比重近五成，而在今年7月，歐洲線現貨市場運價曾漲到每大箱8、9千美元，讓我貨櫃雙雄賺得比歐洲籍船公司多許多。

攬貨業高階分析，歐洲籍船公司在歐洲線長約比重特別高，主要是全球多家超大型的無船運送人(NVOCC，即我國攬貨業)總部在歐洲，手上掌握有龐大的貨源，2021年10月疫情期間，馬士基航運對於每大箱與攬貨業簽的是4千美元長約運價，攬貨業卻賣到2萬美元，曾經公開指責，並表示後續將直接服務進出口商，儘量不透過攬貨業者，至於目前馬士基歐美線長約比重多少並無訊息傳出，不過以美國線來說，包括超大型攬貨公司都要透過該公司網站訂艙。

我國攬貨業者多數著重美國與東南亞航線業務，歐洲線貨載接得少，因為貨載大量掌握在歐洲的無船運送人手上。