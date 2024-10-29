獨家／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免關稅

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

大谷翔平50轟紀念球以破億金額成交，得標人優式投資公司證實將會在拍賣流程結束後運送來台，財政部關務署也為高價品通關課稅進行解釋，官員向《ETtoday新聞雲》指出，這顆球因為屬於「珍藏品」，不適用一般棒球進口稅率3.3%～10%的認定原則，會給予免稅通關。

熟知報關業務人員透露，依照海關進口關稅稅則細項，若是一般「棒球」進口，適用稅號為95066910，除指定地點輸入可免稅以外，一般適用稅率為進口完稅價格的3.3%至10%。

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大谷翔平「50轟50盜」歷史性全壘打球，在拍賣會上以360萬美元（約新台幣1.15億元）得標，加上手續費後總價達439.2萬美元（約1.41億台幣），若以此估算，優式資本將球帶來台灣通關費用可能會上看千萬元。

不過財政部官員說：「大谷翔平50轟的那顆棒球，海關在認定上會歸屬稅則97章的珍藏品，關稅是免稅的。」

優式資本主管指出，大谷翔平的50轟紀念球具有指標性、獨一無二，出手競標可以說是「買球和買歷史」，公司很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。

至於大谷翔平50轟紀念球運抵台灣的時間，優式資本指出，拍賣行那有些程序要走，目前還不便向外說明。