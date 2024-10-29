台積電首當其衝！專家示警：川普風險升高　供應鏈成本全漲

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

美國前總統、總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並指責台灣竊取了美國的晶片產業，川普也批評美國晶片法案，並表示如果當選總統，他將對台灣晶片徵收關稅。此類關稅將影響晶片製造領域的全球領導者台積電（2330），受利空衝擊，台積電今日股價最低來到1020元，下跌30元，跌幅約2.86％。

川普在節目上表示，台灣偷了美國的晶片業務，他們還想要保護。瑞銀分析師則估計，全球 90% 以上的先進晶片都是由台積電生產的。英特爾和三星是試圖競爭的公司之一，但它們面臨一系列挫折。

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鑑於圍繞台灣的更廣泛的地緣政治擔憂以及中國入侵的風險，美國公司面臨越來越大的壓力，要求他們在美國建立台灣半導體的替代方案，英特爾作為 CHIPS 法案的典型代表，面臨許多挑戰。伯恩斯坦分析師史黛西·拉斯貢(Stacy Rasgon) 則說，美國希望在本土建造先進的基礎設施，從政策角度來看，誰來建造它真的不應該那麼重要。拉斯貢補充說，台灣竊取了美國晶片產業的想法是「荒謬的」。

美國商務部的資金尚未分配給台積電或其他主要半導體公司。只要達到特定的里程碑，預計資金將在今年年底前分配。

川普也建議外國公司不應進入美國並使用政府資金。 「這筆晶片交易太糟糕了，」他說。 「我們投入了數十億美元，讓富有的公司進來借錢，在這裡建立晶片公司。無論如何，他們不會給我們提供好的公司。」

瑞穗分析師最近寫道，川普獲勝將對台積電不利。花旗的分析師正在爭論關稅可能會增加整個晶片供應鏈的成本多少。他們補充說，政府很難駕馭關稅。

鑑於矽谷對台積電晶片的依賴程度，市場一直密切關注台灣周遭的風險。今年夏天早些時候，當川普對台灣發表類似評論時，VanEck Semiconductor ETF (SMH) 市值在一週內蒸發了 6,750 億美元。台積電跌幅超過10%。

英特爾、格羅方德和德州儀器等擁有或正在建設製造設施的美國公司的表現優於預期，因為人們預期如果川普獲勝，他將有利於國內企業。

然而，更廣泛的貿易戰也可能對該行業構成挑戰。 Moor Insights & Strategy 執行長 Patrick Moorhead 表示，在川普擔任總統期間，可能會對中國徵收高額關稅，正如之前所看到的，這將引發中國的反應，但專家也警告說，如果副總統賀錦麗贏得選舉，貿易並非「一切順利」。拜登政府對中國實施的一些最嚴厲的出口管制極大地影響了NVIDIA和其他半導體可以向中國銷售的數量。出口管制前，NVIDIA在中國的業務佔總銷售額的 25% 以上。中國目前佔其收入的比例還不到10%。