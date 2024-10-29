匯鑽科三箭利多齊發　Q4營收優於前三季

▲匯鑽科產品獲中國手機品牌廠訂單。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

表面處理大廠匯鑽科（8431）今年前三季營收7.09億元，年增2.81％。展望第四季，在iPhone 16迎來換機潮、匯鑽科打入中國前三大智慧機品牌廠供應鏈及接獲全球電信設備大廠5G戶外大型天線金屬表面處理訂單，第四季營收有望優於第三季甚至重返2021年第三季高峰，第四季每股盈餘上看1元，營運表現可期。

今年上半年，匯鑽科仍面臨客戶去化庫存的影響，營運表現平淡，隨著客戶回補庫存帶動出貨增加，營收4月起已經轉為正成長，營運谷底翻轉向上。

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電子電鍍產業雖是小型次產業，不過重要性卻與日俱增。匯鑽科已經成為蘋果3C產品Type-C連接線的珍珠鍍鎳表面處理最大供應商，依照研調調查推估，下半年iPhone 16出貨量上看9,000萬支，其中，第三季整體iPhone系列產量約5,200萬支，季增33％，年增4％；隨著iPhone 16因AI效應所帶動起的一波換機潮效應逐漸浮現，已逐漸反映在匯鑽科第三季的營收上，不僅第三季營收季增18％，累計營收也在前8月轉正。

在中國智慧機品牌廠訂單方面，匯鑽科獲得榮耀V3折疊手機電池艙蓋板訂單，第一批2萬片，10月中旬已開始正式量產，並從500片、1,000片、1,500片持續每日出貨由於這款機型一年需求量約300萬支，其他還有五種機款也約一年各300萬到500萬支的需求量，匯鑽先從折疊手機切入，其他機款未來一年內預期也將順利地拿到一定的訂單份額，有望挹注匯鑽科一波成長新動能。

在全球電信設備大廠訂單方面，匯鑽科北越廠目前正在積極裝機，本月底裝機完成後，將生產某歐美電信設備大廠E公司的5G戶外大型天線金屬表面處理訂單，該筆訂單預期將帶動公司明年下半年的單月營收挑戰歷史新高。

展望第四季，營收在三大產品接單陸續出貨下，法人推估第四季單月平均營收將逾1億元，且隨產品組合優化，產能稼動率及毛利率提高，單季每股盈餘上看1元水準，相較第二季獲利表現呈現翻倍增長。