快訊／台船50年　魏正賜向養育他一生的公司鞠躬道別

▲台船卸任總經理魏正賜今日中午離開公司時，站在大門口向公司鞠躬敬禮，感謝台船養育他一生，是他成家立業與與唯一工作的地方。（圖／台船員工提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)董事會今(20)日上午通過由公司副總經理蔡昆宗升任總經理，還差10天聘約就到期的原任總經理魏正賜臨時被一紙公文提前卸任，公司連歡送會都來不及為他辦，公司員工很為他不平。今日中午12點55分魏正賜在離開公司時，站在大門口向公司鞠躬敬禮，感謝台船養育他一生，是他成家立業與與唯一工作的地方。

魏正賜在高中一年級就進入台船，從練習生做起，邊念書邊工作，苦讀苦學，高雄海專輪機工程系畢業(目前的高雄海洋科技大學)，服兵役兩年後重新回到台船工作，在台船擁有50年完整資歷，員工形容他忠厚老實，待人謙和，經過轉類考，從技術部門轉工程部門，還苦讀英文，英文程度相當好，非常努力向上，還剩十天就退休，公司也已排好11月8日他退休當天召開董事會通過相關人事，上級卻要他提前退下，感覺非常不尊重老人，讓大家非常心寒。

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▲右起今年相繼卸任的台船董事長鄭文隆、總經理魏正賜、台船防蝕總經理陳秋妏。（圖／台船提供）

魏正賜在1973年進入台船工作，具備機械及輪機工程專業背景，從基層做起，歷任技術師、工程師、工場主任、副廠長、廠長，副總經理職務，負責督導台船業務部門，2021年5月升任總經理，工作歷練非常完整，熟悉各種現場技術。

魏正賜參與過光六計劃-飛彈快艇、禎祥計畫-油彈補給艦建造等造艦專案，且為重要負責人，生任總經理前海軍鴻運計畫兩棲船塢運輸艦玉山艦下水、海巡署4000噸嘉義級巡防艦首艦嘉義艦能如期交艦完成，功不可沒，任總經理期間督導潛艦建造，今年5月15日，前總統蔡英文頒給他「三等景星勳章」，表彰他的貢獻。

魏正賜表示，退休後他將展開他的「第一次」旅程，包括遊覽從未去過的宜蘭，第一次陪夫人出國旅遊，好好陪陪家人和孫子。