台股今日收低　證期局統計，信用交易之整戶擔保維持率為169.95%

雲端發票活動重複中獎 國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，分成3梯次抽獎，有民眾發現竟然有「中獎人重複」的現象，直呼太幸運。國稅局指出，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，鼓勵民眾多多使用雲端發票。

台股收跌271點外資轉賣超！重押台灣50反1 大賣00919

台股今（29）日開低走低，終場跌勢收斂，以下跌271.48點作收，惟外資大賣291.7億元，其中買超首位是元大台灣50反1（00632R），賣超最多群益台灣精選高息（00919），剛好是今日ETF中成交量最多前2檔，顯見外資成今日ETF交易主力。

國巨前三季EPS賺31.06元！客戶庫存健康 看Q4營運持平或小幅季減

被動元件廠國巨（2327）29日公布今年第三季財務報告及營運成果，第三季合併營收317.38億元，季增1%，年成長15.9%；合併稅後淨利56.49億元，季增3.6%，年成長16.7%，單季每股淨利（EPS）11.01元（分配股票股利前為13.16元），累計前三季EPS賺達31.06元。

國家災害防救科技中心誤傳停電訊息 台電道歉了

國家災害防救科技中心今（29）日中午突發出停電簡訊，提到全台16個縣市停電，不過台電稍早澄清，該資訊內容為上次豪雨的停電戶數，已發送勘誤訊息，特此澄清，造成民眾誤會，台電深表歉意。

台積電高雄2奈米廠傳12月裝機 公司回應「照計畫進行」

台積電傳出高雄廠第1座2奈米廠將於11月26日舉行進機典禮，並自12月1日展開裝機，台積電今天並未正面回應，僅表示高雄晶圓廠興建工程按照計畫進行，並且進展良好，2奈米將如期於2025年量產。

黃仁勳回台投資「要100億度綠電」 郭智輝：我們可以給他

台灣積極布局半導體產業，業界大老都擔憂台灣供電不足無法回台投資蓋廠，NVIDIA執行長黃仁勳先前也提到說願意回台灣，但要100億度的綠電，對此，經濟部長郭智輝今（29）日表示，「我們可以給他，他開出條件，我們就可以做。」

川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回 法人勸觀望

隨著美國總統大選腳步逼近，川普、賀錦麗一言一行牽動全球敏感神經，美國總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並表示如果當選總統，對台灣晶片徵收關稅，受到他言論影響，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）今（29）日跌幅均逾2%，造成台股開低走低，跌幅一度逼近500點，台新投顧副總黃文清指出，面臨美國總統大選不確定，建議投資人先觀望為宜。

半導體需要綠電！ 郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

台灣電力是否足夠因應AI發展，一直是外界關注的議題，AIT處長谷立言是前指出，台灣的晶片產業外移，是因為台灣沒有充足的綠電跟水源，對此，經濟部長郭智輝表示，若按計畫進行，台灣的電到2030年為止是充足的，「台積電是我們的護國神山，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。」

台積電首當其衝！專家示警：川普風險升高 供應鏈成本全漲

美國前總統、總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並指責台灣竊取了美國的晶片產業，川普也批評美國晶片法案，並表示如果當選總統，他將對台灣晶片徵收關稅。此類關稅將影響晶片製造領域的全球領導者台積電（2330），受利空衝擊，台積電今日股價最低來到1020元，下跌30元，跌幅約2.86％。

台股ETF受益人逼近千萬！5檔高息受青睞 新兵00938單周增逾萬人

台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加2萬3102人，來到994萬1883人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有30檔受益人數增加，其中00938為本周新成立ETF，人數1萬2185人，以0056元大高股息增加逾萬人表現最佳。整體來看，受益人增加前十名中有5檔是高息型ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。