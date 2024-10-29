台股今日收低　證期局統計，信用交易之整戶擔保維持率為169.95%

▲金管會。（圖／資料室）
記者巫彩蓮／台北報導
受到美國總統候選人川普針對半導體晶片徵稅言論衝擊，今（29）日台股開低走低，金管會證期局統計，今年截至10月28日止，台股漲幅29.38%，優於香港20.84%、日本15.36%、新加坡10.61%等亞洲股市場，信用交易之整戶擔保維持率為169.95%。
今日台股大型電子權值走勢疲弱，證期局統計前一交易日(10月28日)美股除費城半導體指數小跌0.02%外，其餘道瓊、NASDAQ、S&P500指數小幅上漲，漲幅介於0.26%至0.65%；今日台股收盤指數22926.59點，下跌271.48點，跌幅1.17%，成交量3,417.87億元，外資賣超277.21億元；同時段香港漲0.34%，韓國跌0.28%，上海跌0.72%，新加坡跌0.07%，日本漲0.57%。
今年截至10/28止，台股上漲29.38%，相較香港漲幅20.84%、日本漲幅15.36%、新加坡漲幅10.61%、上海漲幅11.67%、深圳漲幅12.19%、韓國跌幅1.61%、美國道瓊漲幅12.74%，台股集中市場日均成交量約4,220億元，相較去年同期增加52.23%。
今年截至9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44% （加計股票股利為2.56%），國內上市櫃公司截至9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高。
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