信用卡刷卡累積哩程大縮水！　2外銀明年起提高門檻

▲信用卡示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

想透過刷卡消費累積哩程點數換取免費機票的持卡人要哭哭了！兩家外銀信用卡兌換哩程規定從明（114）年1月1日起大幅縮水，其中滙豐銀行旅人卡明年起提高至2旅遊積分兌換 1哩華夏哩程，門檻倍增，星展銀行飛行積分或活利積分門檻也都一併提高。

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▲信用卡哩程累計變動，可點圖放大。（圖／ETtoday新聞雲製）

疫後國人瘋出國，但機票貴鬆鬆，不少人信用卡拚命刷卡累積點數換哩程兌換免費機票，但這種好康也在逐漸縮水中。

台新銀行在今年9月27日起調整信用卡點數兌換亞洲萬里通里數兌換比例，信用卡點數10點兌換亞洲萬里通18哩，也就是本來270點換1000哩，新規定只能換到486哩，引爆持卡人在新制啟動前先行兌換哩程數。

而哩程兌換縮水風也吹到外銀信用卡。滙豐銀行最受歡迎一張信用卡「旅人卡」也公告從明年1月1日起中華航空、華信航空目前是1旅遊積分可以兌換 1哩華夏哩程，但從明年起2旅遊積分才可以兌換 1哩華夏哩程，整個兌換大縮水。

滙豐銀行表示，此次信用卡回饋積分飛行優惠計劃調整卡種包括旅人無 限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡。

至於星展銀從明年起也調整回饋獎勵計劃，包括「飛行積金」以調整最低兌換門檻為主，長榮無限萬哩遊哩程、亞洲萬里通里數和新航KrisFlyer哩程的華夏哩程中原本最低兌換門檻是3000哩 ，但明年起提高至6000哩，惟兌換比例不變，仍是1點換1哩。

另外「活利積分」在華夏哩程中，極耀無限卡與Everyday威士御壐卡特定卡調整兌換比例，前者從3點兌換1哩提高至6點兌換1 哩，後者從3點兌換1哩提高至9點兌換1 哩，而最低兌換門檻不變。

而Everyday威士御壐卡特定卡也調整長榮無限萬哩遊哩程、亞洲萬里通里數由原本3點換1哩變成5點換1哩。