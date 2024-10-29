台股收跌271點外資轉賣超！重押台灣50反1　大賣00919

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（29）日開低走低，終場跌勢收斂，以下跌271.48點作收，惟外資大賣291.7億元，其中買超首位是元大台灣50反1（00632R），賣超最多群益台灣精選高息（00919），剛好是今日ETF中成交量最多前2檔，顯見外資成今日ETF交易主力。
|名次
|商品
|收盤成交量
|1
|元大台灣50反1（00632R）
|239848張
|2
|群益台灣精選高息（00919）
|142503張
|3
|復華台灣科技優息（00929）
|141069張
|4
|元大滬深300正2（00637L）
|92365張
|5
|國泰永續高股息（00878）
|89795張
|6
|元大台灣價值高息（00940）
|85798張
|7
|期街口布蘭特正2（00715L）
|82487張
|8
|元大高股息（0056）
|72372張
|9
|富邦恒生國企正2（00665L）
|68773張
|10
|中信中國50正2（00753L）
|57941張
▲台股ETF今日成交量前10名排行。 資料來源：證交所
今日ETF成交量最多前5檔依序是00632R、00919、復華台灣科技優息（00929）、元大滬深300正2（00637L）與國泰永續高股息（00878）。
外資在連續買超2個交易日後，今日一口氣轉買為賣，單日賣超291.7億元，而賣超最多前3名分別為00919、00929、聯電（2303），賣超張數介於4.3萬張至4.8萬張；至於買超前三名依序是00632R、華航（2610）與中信中國50正2（00753L），買超張數7000餘張到1萬張之間。
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