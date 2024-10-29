目前貨櫃運價仍較疫前高出115%　聯合國貿發會議敦促改善

▲聯合國貿易和發展會議指出高運費給供應鏈和脆弱的經濟體帶來壓力。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新發表的聲明中指出，高運費正給全球供應鏈帶來壓力，對脆弱經濟體的威脅最大，本月中上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)較2024年高點下跌了45%，比2019冠狀病毒病期間的創紀錄水準下跌了60%，但是仍比疫情前的平均水準高出115%，是2023年平均水準的兩倍多。

報告中指出，全球運價在2024年大幅攀升，主要原因是紅海、蘇伊士運河和巴拿馬運河等主要海上航線的中斷。這些動蕩導致船隻改道，燃料消耗增加，港口擁堵，保險費上漲，全球工業和消費者的總體運營成本上升。

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該會議表示，全球供應鏈壓力正在增加，脆弱的小島嶼發展中國家(SIDS)和最不發達國家(LDCs)受到的影響最為嚴重。運費上漲加劇了人們對貿易可持續性、經濟增長和全球可持續發展目標進展的擔憂。

貿發會議的估計表明，在2023年10月至2024年1月期間，巴拿馬運河與氣候有關的低水位對波羅的海乾散貨指數45%的漲幅貢獻了49個百分點。根據貿發會議的數據，從2023年10月到2024年6月，中國貨櫃運價指數上漲了120%，其中紅海和蘇伊士運河的中斷貢獻了148個百分點。

到2025年，航運成本上升可能導致全球消費者價格上漲0.6%。依賴進口的經濟體，特別是小島嶼發展中國家，面臨更大的風險，潛在的價格漲幅將達到0.9%。僅加工食品的成本就可能上漲1.3%，給這些地區的糧食安全帶來特別的挑戰。

貿發會議敦促立即採取行動，通過以下方式減輕貨運市場波動並支援脆弱經濟體：

監測貨運市場趨勢，以便及早發現成本飆升，並協調努力，盡量減少阻塞點的中斷。

加強國際合作以減少阻塞點中斷；航線多樣化以穩定航線和促進區域貿易。

投資港口和基礎設施，升級關鍵基礎設施，緩解擁堵，提高供應鏈效率，特別是轉運樞紐。

貿發會議表示，如果不採取緊急行動減少貨運市場波動，解決造成混亂的根本原因，對脆弱經濟體的經濟和社會影響可能是持久的。通過投資彈性基礎設施，使貿易路線多樣化，支持可持續航運和港口解決方案，海事部門可以為更高效、公平和彈性的貿易鋪平道路。