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康芮逼近　勞動部：出勤以安全為考量、遇發薪日可提早作業

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

康芮颱風逼近，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量；另以來到月底，可能適逢許多公司的發薪日，勞動部也提醒雇主提早薪資作業，預為因應。

勞動部表示，已發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明定天然災害發生時，勞工出勤管理、工資給付及有關權利義務等事項，事業單位可依產業特性，與勞工事先妥為約定相關事宜。

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勞動部說明，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

勞動部指出，事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，除應照給當日工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要協助；勞工在上下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償。

勞動部說，官網已設置「天然災害勞工出勤權益」專區，雇主倘未參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理，以致違反《勞動基準法》之工資、工時等相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

關鍵字： 颱風康芮出勤薪資勞動部

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