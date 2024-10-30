無懼川普言論　花旗看好台積電「目標價喊至1540元」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Investing報導，台積電（2330）因其技術領先地位和在全球供應鏈中的地位而成為半導體產業的焦點，不過美國前總統川普的言論，為台積電帶來了潛在風險，但花旗仍看好並維持台積電股票買入評級，目標價為1540元，這也代表還有47%的潛在上漲空間。

川普的連任競選強調減少對包括台積電在內的外國半導體製造商的依賴，這可能會給該公司帶來挑戰，川普的關稅威脅也可能對台積電股票的影響。川普強調美國需要加強自己的半導體生產，減少對台積電等海外製造商的依賴。如果他落實這些提議，台積電可能會在重新評估 CHIPS 法案時面臨關稅上調，這將影響其成本結構和供應鏈。

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雖然台積電60%以上的收入來自美國客戶，但其大部分晶片生產都用於在美國境外組裝的電子產品，例如，包括iPhone和人工智慧資料中心在內的許多產品都是在美國以外的地點組裝的。

以 Laura Chen 為首的花旗分析師在一份報告中表示，在大多數情況下，台積電不會直接向美國市場運送晶片。「如果根據進口成品的半導體含量徵收關稅，則需要對數千台包含各種晶片的設備進行複雜的審核。預計整個技術供應鏈的成本都會增加。」

儘管有這些風險，花旗強調台積電的基本面依然強勁。台積電在亞利桑那州的晶圓廠擴建計畫得到了 CHIPS 法案 66 億美元的補貼，目前已步入正軌，預計將於 2025 年開始大規模生產。

花旗分析師強調，第二座和第三座晶圓廠正在進行中。儘管海外成本不斷上升，但由於其良率已顯著提高至與台灣晶圓廠相似的水平，因此毛利率是可控的。

他們補充說：「儘管人們對地緣政治緊張局勢的擔憂日益加劇，以及美國在大選後對中國進一步限制，但考慮到台積電紮實的執行力以及與美國商務部內部和外部強大的KYC系統，我們認為台積電的不確定性應該得到很好的管理。」

