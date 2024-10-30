快訊／台股收盤大跌106.16點　台積電跌10元至1030

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開高走低，加權指數終場大跌106.16點，以22820.43點作收，跌幅0.46％，成交量3278.5億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲58.54點開出，指數開高走低，盤中最高達23116.33點，最低22801.45點，終場收在22820.43點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1030元，跌幅0.96％；鴻海（2317）上漲2元至211.5元；廣達（2382）上漲0.5元至303.5元；陽明（2609）上漲0.2元來到66.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.5元。
今天漲幅前5名個股為大眾控（3701）上漲3.75元，漲幅10％；三芳（1307）上漲4.1元，漲幅9.99％；鴻準（2354）上漲7.3元，漲幅9.96％；友通（2397）上漲7.8元，漲幅9.94％；鴻碩（3092）上漲3元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為六方科-KY（4569）下跌29元，跌幅10％；菱光（8249）下跌5.7元，跌幅8.24％；金橋（6133）下跌2.05元，跌幅8.09％；聚鼎（6224）下跌5.9元，跌幅7.77％；宅配通（2642）下跌3.45元，跌幅7.59％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大眾控（3701）
|41.25
|▲3.75
|▲10.0％
|三芳（1307）
|45.15
|▲4.1
|▲9.99％
|鴻準（2354）
|80.6
|▲7.3
|▲9.96％
|友通（2397）
|86.3
|▲7.8
|▲9.94％
|鴻碩（3092）
|33.2
|▲3.0
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|六方科-KY（4569）
|261.0
|▼29.0
|▼10.0％
|菱光（8249）
|63.5
|▼5.7
|▼8.24％
|金橋（6133）
|23.3
|▼2.05
|▼8.09％
|聚鼎（6224）
|70.0
|▼5.9
|▼7.77％
|宅配通（2642）
|42.0
|▼3.45
|▼7.59％
資料來源：證交所
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