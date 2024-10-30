快訊／台股收盤大跌106.16點　台積電跌10元至1030

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開高走低，加權指數終場大跌106.16點，以22820.43點作收，跌幅0.46％，成交量3278.5億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲58.54點開出，指數開高走低，盤中最高達23116.33點，最低22801.45點，終場收在22820.43點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1030元，跌幅0.96％；鴻海（2317）上漲2元至211.5元；廣達（2382）上漲0.5元至303.5元；陽明（2609）上漲0.2元來到66.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.5元。

今天漲幅前5名個股為大眾控（3701）上漲3.75元，漲幅10％；三芳（1307）上漲4.1元，漲幅9.99％；鴻準（2354）上漲7.3元，漲幅9.96％；友通（2397）上漲7.8元，漲幅9.94％；鴻碩（3092）上漲3元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為六方科-KY（4569）下跌29元，跌幅10％；菱光（8249）下跌5.7元，跌幅8.24％；金橋（6133）下跌2.05元，跌幅8.09％；聚鼎（6224）下跌5.9元，跌幅7.77％；宅配通（2642）下跌3.45元，跌幅7.59％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大眾控（3701） 41.25 ▲3.75 ▲10.0％ 三芳（1307） 45.15 ▲4.1 ▲9.99％ 鴻準（2354） 80.6 ▲7.3 ▲9.96％ 友通（2397） 86.3 ▲7.8 ▲9.94％ 鴻碩（3092） 33.2 ▲3.0 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 六方科-KY（4569） 261.0 ▼29.0 ▼10.0％ 菱光（8249） 63.5 ▼5.7 ▼8.24％ 金橋（6133） 23.3 ▼2.05 ▼8.09％ 聚鼎（6224） 70.0 ▼5.9 ▼7.77％ 宅配通（2642） 42.0 ▼3.45 ▼7.59％

資料來源：證交所