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為何接連買下2家虧損電商？解讀統一流通版圖的3大戰略

統一集團董事長羅智先曾表示，將全力聚焦數位經濟及物流園區配送平台的投資，如今看 來，確實是要為虛實整合打下基樁。

▲統一集團董事長羅智先曾表示，將全力聚焦數位經濟及物流園區配送平台的投資，如今看來，確實是要為虛實整合打下基樁。（攝影／蕭芃凱）

圖文／今周刊

統一企業宣布參與網家私募案，投入估近20億元，持股達30％，並取兩席董事。

羅智先接連買下兩家虧損電商的盤算是什麼？

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台股大盤震盪，卻有一檔股票逆勢連噴四根漲停板、市值一舉增加21億元，這是本刊截稿前、統一宣布入股網家（PChome）後，網家在資本市場的最新表現。

此前，網家股價像是溜滑梯，從2021年每股145元高點跌至31元，足足已 慘跌78％。

10月23日晚間，統一發出重訊，宣布將取得網家30％股權，成為網家最大法人股東；以23日網家收盤價31.75元推估，這次交易金額大約落在20億元左右。這是統一大當家羅智先今年以來，繼與雅虎台灣合資成立電商公司，第二度出手。

若再加上先前以311億元併購家樂福，共計已砸下361億元。流通業大哥大接連出招，掀動電商界風雲。究竟統一董事長羅智先的盤算到底是什麼？

對此，電商龍頭momo、富邦媒總經理谷元宏公開的反應是：「驚訝！但還談不上壓力。」

統一（1216）

固盤：守穩流通業霸主　連三併營收上看4200億

穩固全通路霸主寶座，是統一入股網家的首要原因。

「他很怕實體通路變小，未來有一天通路王的地位會易主！」一位熟悉羅智先的知情人士，一語道破統一接連投資雅虎、網家的關鍵，此舉，正是為了拓展集團的線上通路實力，鞏固集團在台灣零售霸主的地位。

他觀察，統一製造第一名、實體通路第一名，就差線上了，「所以勢必會無所不用其極補上這塊拼圖。」

今年10月中，羅智先出席統一超位在台南的新世代複合商場「ZEELAND-MARK」開幕典禮時，就曾向《今周刊》記者透露他看好台灣電商發展，以及對實體通路的擔憂：「電商市場一定會隨著時間推演愈來愈大！一個不到三歲的小孩也會自己滑手機，這些人長大怎麼會認識鈔票？掉在地上都沒人會撿。」

他沒說出口的是，實體零售的遊戲規則談的是加減法，每開一家店，營收就會往上疊加，除非一夕間收掉許多門市，或長期不展店，否則同業間的競爭很難大好大壞。

「除非統一超十年不展店，否則全家（超商）很難縮短差距，反觀電商，只要一個策略對了，流量、營收就是倍數成長。」另一名資深零售業者點出實體和電商通路差異，並以momo為例，僅用十年餘，營收就成功超越網家，拿下本土電商龍頭寶座。如今外商酷澎、蝦皮等虎視眈眈，整體生態挑戰性更高。

羅智先當然有警覺，近年來，他揮軍力搏全通路霸主的企圖，同業都很有感。

先來看實體通路，原本統一就是流通事業領頭羊，統一超營收超過1976億元，穩居超商龍頭，併購家樂福後，整體通路營收逼近2900億元，一舉超車全聯的2千億元。

再看電商通路。集團旗下流通事業群的小金雞博客來，去年甚至一度虧損，統一明顯地未及時抓牢電商崛起的勢頭。透過入股雅虎、網家，可達到強化電商布局，是最快而有效的策略。

「入股Yahoo、網家，雖然不見得能當第一，但至少離第一名比較近。」這名零售業者解讀。

一手實體，一手虛擬，羅智先展開線上線下整合布局，營收放大是最明顯的效益。從去年家樂福營收743.61億元、雅虎約150億元、網家410.71億元悉數納入囊中，統一集團整體通路業績有望逼近4200億元，更可坐定一哥的王者地位。

網家董事長詹宏志（左）及執行長暨總經理總 經理張瑜珊（右）在股東會表示，近一年都在 進行下水道工程，如今又找來統一當大股東。

▲網家董事長詹宏志（左）及執行長暨總經理總經理張瑜珊（右）在股東會表示，近一年都在進行下水道工程，如今又找來統一當大股東。（攝影／蕭芃凱

網路家庭（8044）

止損：降低營業費率　拚網家物流效率 有機會賺錢

接著，導入統一龐大的採購、物流、超商取貨資源到雅虎、網家、家樂福，從而提升獲利能力，讓作為大股東的統一得以 「母以子貴」。

別的不說，單從網家過往的財報分析，過去6年毛利率維持在11％左右，壓垮網家的，是偏高的營業費用率，幾乎吃掉全部毛利。

「單看網家的毛利並不差，是物流費用把它壓得沒辦法站起來。」曾任全聯實業副董事長、統一超執行副總的謝健南觀察，去年第四季，網家的A7物流園區訂單只有57％，使用效率不佳，但未來若能加入統一的商品，想滿倉並非難事，若能夠分攤營業費用，很快就能看到綜效。

事實上，日前羅智先被問到併購家樂福和投資雅虎的策略時，就曾說過：「我們能做的，就是提供條件環境機會，剩下就是大家來努力，如果有成績，我們也可以從中得到一些獲利。」時隔兩周，對照這樁統一入股網家增資案，顯然說得通。

布建電商「最後一哩路」，統一坐擁現成基建 ——統一電商版圖

綜效：整合物流到店　手續費就能貢獻超商業績

第三個關鍵戰略，是統一擁有完善的倉儲、物流、門市基礎建設，能滿足純電商都想布建的最後一哩路，達到效用最佳化。

一位不願具名的統一超前主管直言，強勢電商如momo、蝦皮都在布建到消費者的最後一哩路，勢必衝擊統一超的到店取貨業績，「只要順利把線上購物取件都導流到統一超門市，增加的店取收入就十分可觀。」

「電商最困難的就是最後一哩路，但對統一來說，卻是最簡單的。」謝健南更直指這樁入股案，「只有好處沒有壞處。」他口中的最後一哩路，指的是將商品送到客戶手上的最後階段，電商業者須有完善的倉儲、物流系統、據點和人力配置等基礎建設，才能在短時間內，更有效率滿足消費者的購物需求。

因此無論是momo或近年來勢洶洶的酷澎都紛紛在全台掠地，投入數十億，甚至上百億元自建倉儲和車隊，蝦皮也積極布局店到店門市，期盼能縮短與消費者間的距離。

「但對統一來說，這些基礎建設都是現成的。」謝健南直言。

攤開統一物流版圖可發現，羅智先早有籌謀。統一的北中南物流園區早已陸續動土，其中，台南新市大型物流園區預計在明年第一季陸續啟用。另外，北部的桃園楊梅民豐物流園區、航空城基地，以及中部的台中港物流園區則分別會在2026、2027年落成。若加上現行的統一速達（黑貓宅急便）、超商據點，確實是比其他電商業者都具備虛實整合的條件。

謝健南也以蝦皮和統一超為例指出，儘管這兩年蝦皮店到店家數成長快速，全台店數逼近2千家，但投入數億元成本後，店數仍只占全台超商的十分之一。反觀統一超，在全台店數逾7千家，不用額外花太多的力氣，就能把消費者和平台間的距離，縮短到家門外5分鐘的小七門市。

所以業界多認為，未來統一若能運用基礎建設，為網家打下基底，就有機會發揮一加一大於二的效果。

「別人買，我不曉得，但他（羅智先）來買，就是短空長多，只要能好好運用基礎建設，我相信統一還是有機會的。」謝健南如此斷言。

挑戰：弱弱相加？面對電商考題　等著看成績

不過，眼下雅虎、網家營運虧損是事實，統一接連入股兩家「賠錢電商」，就有零售業高層不諱言，此舉只是「弱弱相加」！

也有不具名電商專家擔憂，統一集團旗下本就有多個電商各自營運，如今又加入網家和雅虎兩大平台，若沒有核心的整合策略，恐怕「一籃子菜也不知道能煮什麼出來」。

但站在統一的角度來看，兄弟爬山各自努力，羅智先之後隨時可以出手。

且如羅智先所言，「這就是跟考試一樣，不是看你做多久，也不是看你平常有多用功，是看你答案對不對。」不論如何，統一從實體通路龍頭到電商後進者，如今又積極劍指全通路霸主王位，接下來能否正確並聰明答題，還有待時間驗證。

為什麼詹宏志點頭讓統一入股？

曾任網家高階主管的橡子園太平洋基金合夥人吳德威指出，從時間來看，統一投資雅虎案與網家案或有微妙的連動關係。

統一在今年2月先認購雅虎台灣發行的2500萬美元可轉換公司債（約8億新台幣），待7月公平會同意後，又再入資超過1億美元（約32億新台幣），與雅虎成立合資公司，占股份8成。

他估計統一是同步洽談兩案，先出手雅虎展現企圖心，同時等於施壓網家，傳遞「你也不是我唯一選擇」的氛圍，增加談判籌碼。

「就算網家沒談成，不至於空手而歸，若是連網家也談成，統一就像在大富翁遊戲的地圖上，買到一塊很重要的地。」吳德威分析。

網家遭遇經營逆流之後，不乏將引資找金主的傳言，但身為一家指標性的本土網路公司，若引入的是外商，「血統」一變，可能傷害原本的本土優勢，「以電商聯姻來說，當然還是找一個本地老公，會比嫁給外國人可能好一點。」吳德威表示。

「市場很多人要增資，但詹宏志（網家董事長）希望找形象比較好，不會最後蠶食鯨吞經營權的。」另一名知情人士則點出。

統一入股後，持股3成，成為網家最大法人股東，詹宏志家族持股將從近17％稀釋為11.87％。以網家董事會六董、三獨董的架構來看，統一至少可持有兩董、一獨董。

羅智先日前透露，自己投資台灣Yahoo至今，尚未和團隊正式開過會，可以預期的是，統一入股網家之後，營運團隊暫時不會有太大變動，詹宏志仍握有主導權，這應該也是他最後點頭，同意這樁私募案的原因之一。

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關鍵字： 今周刊統一羅智先電商

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