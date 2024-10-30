股市衝、基金規模也增胖！3檔「百億海外股票基金」出列

▲股票資產多頭趨勢鮮明，帶動相關基金規模同步成長。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

今年來股票資產多頭趨勢鮮明，帶動相關基金規模同步成長，根據統計，投信發行規模超過50億元以上的全球一般型股票基金共有8檔，其中有3檔基金規模突破百億元，包括PGIM保德信全球醫療生化基金、復華全球物聯網科技基金、野村環球基金，而PGIM保德信全球醫療生化基金更以115.39億元的規模位居第一。

觀察這8檔基金，科技相關主題占4檔、一般股票型占2檔，而醫療、綠能各1檔，反映出即使今年科技股漲幅一枝獨秀，其他產業型基金表現也力爭上游，不僅規模隨著市場持續衝高，今年來的基金規模也同步上升。

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▲海外股票基金「規模超過50億元以上」。（圖／記者楊絡懸製表）

投信業者指出，基金規模除了跟著市場成長之外，也反映出基金受到投資人青睞，包括基金成立以來歷史悠久，經歷過多次多空景氣循環，或是短中長天期績效穩健、基金特色鮮明、投組靈活配置等，在資金的持續投入帶動，也有利於同步推升基金規模水位。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，近期醫療類股表現較為震盪，主要受到兩大因素影響，一是醫療服務、醫院及生命科學工具類股中，部份公司財報表現落後市場預期；二是美國總統大選在即，不確定因素升高，政策敏感度較高的醫療產業短期較不受投資人青睞，但預期選後對醫療產業的影響將大幅降低。

但江宜虔認為，考量降息循環確立，醫療產業2025年獲利成長預期仍佳，以及美國選後政策方向將較確定，此時應為逢低布局醫療基金的時點，且在重磅級藥品陸續推陳出新，包括新型減肥藥、急性疼痛控制藥物、新款抗精神病藥物等，有利於醫療類股獲利表現。

另根據高盛證券估計，2025年美國醫療類股盈餘年成長率將高於整體股市，目前醫療類股的本益比僅18.9倍，低於整體美股的21.9倍，更遠低於科技股的29.2倍，顯示評價面更具吸引力。