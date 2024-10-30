雲端發票「4人重複中獎」炎上　立院限財政部1周內查明

▲財政部部長莊翠雲。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台北國稅局舉辦雲端發票抽獎活動，不過得獎名單意外出現「4人重複中獎」爭議，立法院財政委員會今（30）日由立委黃珊珊等人發動臨時提案，要求財政部1周內查明是否有舞弊情形，提案通過。

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，吸引超過9萬人參加，抽獎人次超過13萬人，不過台北國稅局公告得獎名單卻出現4人「巧合」重複中獎爭議，雖然財政部在前一天深夜已發出說明，但仍引發各界熱議，財長莊翠雲在國會現身時，也面露無奈與疲態。

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由於各界議論紛紛，引發4位朝野立委關切，今日由民眾黨籍黃珊珊、國民黨籍賴士葆、民進黨籍賴惠員、國民黨籍顏寬恒等共同發動提案，要求財政部限期說明。

提案全文指出，有鑑於財政部113年主辦、台北國稅局承辦之「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，發生部分中獎者有重複中大獎之情事，輿情質疑該抽獎活動之公平性，嚴重影響政府機關之公信力。

有鑑於此，立委提案要求財政部1周內，查明釐清113年結合統一發票推行辦理全國性重大施政「統一發票兌獎APP全國推廣活動」委外服務案是否有不公、舞弊情形，並公布抽獎活動的中獎率。

除了莊翠雲在財委會現身以外，財政部次長李慶華今赴立法院司法及法制委員會備詢時指出，這個抽獎活動分3階段，民眾只要符合條件，每個階段都可以參加抽獎，且抽獎過程透明公開，民眾可以看到過程，先把名單匯入電腦，再透過公開抽獎程序、經律師當場驗證，沒有問題才抽獎，中獎名單也是一樣，律師也有公開驗證。

李慶華表示，外界質疑有4個人重複中獎，財政部已請主辦單位台北國稅局詳細查證，釐清抽獎系統或中獎人員是否有問題，應該在這幾天內會有答案，她強調，「並沒有A到民眾的錢」，至於中獎人是否有財政機關的員工仍不清楚，但員工也可參加抽獎活動。

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