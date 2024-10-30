同做無給職國民外交　黃志芳為宋光夫再任無任所大使辦溫馨小聚

▲奇美食品董事長宋光夫(右)送給貿協董事長黃志芳(左)奇美博物館限量生產的「天使之愛」塑像，黃志芳則贈以跨座在旋轉地球上的「龍騰虎耀」琉璃。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

奇美食品董事長宋光夫於本月初再度獲頒中華民國無任所大使，外貿協會董事長黃志芳在擔任外交部長時就與當時擔任無任所大使的宋光夫熟識，又同為台南人，為祝賀宋光夫榮獲此殊榮，今(30)日中午在貿協舉辦溫馨小聚，祝賀並感謝奇美食品多次大力支持參與外貿協會舉辦的活動，並成為產業界唯一擔任無任所大使的企業家。

黃志芳擔任貿協董事長後，貿協活動隨時不忘為政府推廣國民外交，與宋光夫都是在做無給職的國民外交，宋光夫盛讚黃志芳在貿協期間已為產業外交奠定良好的平台，他要向黃董學習，黃志芳則為奇美出錢出力為台灣做國民外交表示感佩。

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黃志芳指出，創辦人許文龍是宋光夫的舅舅，早年要求已在美國創業的宋光夫返國協助奇美事業；奇美食品目前已在波蘭設廠，為台灣在中東歐做了最佳宣傳，今年6月貿協在德國柏林舉辦的台灣形象展，奇美在酒會上提供熱騰的煎餃、卦包，卦包內還放了香菜，現場不允許烹飪，奇美安排在場外做好熱食送進會場，讓人非常感動。

▲前排左五起貿協副秘書長邱揮立、副董事長陳昱凱、董事長黃志芳、奇美食品董事長宋光夫、總經理宋宗龍都是台南人。（圖／記者張佩芬攝）

宋光夫透露，奇美波蘭廠一天可生產1百萬個水餃，波蘭人愛吃水餃，連消夜都吃，但是消夜是吃甜的水餃，日本與韓國企業都已經在波蘭設水餃廠，奇美要以台灣味搶攻市場，並行銷挪威，冰島、英國等西歐國家，9月開始試量產，市場反應相當好。

對於美國與巴西等國開始發展以穀物製作生質燃油，宋光夫表示一定會影響到穀物供應，但他相信大家都很聰明，會延伸出應變的辦法，像台灣是反核國家，但是行政院長卓榮泰在推核融合，要在沒有安全疑慮，廢料也能妥善處理情況下發展核電。黃志芳也指出這次台塑參加能源展，就用海藻吸收二氧化碳，生產潤滑用燃油。

黃志芳致贈一座龍騰虎耀琉璃送給宋光夫，琉璃底座的圓球是會轉動的地球，代表欣欣向榮。宋光夫人以奇美博物館限量生產(43座)的天使之愛送給黃志芳，彰顯對黃志芳的尊崇。