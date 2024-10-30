聯發科旗艦晶片熱賣！　蔡力行估：全年營收成長率優於原先目標

▲聯發科執行長蔡力行。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會，聯發科執行長蔡力行表示，聯發科第三季表現穩健，營收達到營運目標範圍的高標，三個營收類別皆較前季與去年同期成長，本季毛利率也因有利的產品組合而高於營運目標範圍，同時聯發科也公布第四季財測，預期第四季營收以美金對台幣匯率 1 比31.7 計算，將介於1265億元到1345億元之間，較上一季下降4%至成長2%，較去年同期下降2%到成長4%。營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為32%± 2%。

蔡力行表示，手機業務在第三季佔總營收 54%，較去年同期成長 33%，較前一季成長4%。第三季來自新興市場的 4G SoC 需求穩健成長，而 5G SoC 需求與前季約持平。第四季預期來自天璣 9400 的強勁營收成長，可抵銷主流和入門級產品較低的季節性需求，因此第四季手機營收可望較第三季成長。

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蔡力行說，聯發科天璣 9400 獲得客戶和市場的高度認可，已獲包括 Vivo、OPPO和 Redmi 的採用。與去年同期的天璣 9300 相比，今年有更多的機型導入聯發科天璣 9400 旗艦晶片。公司也觀察到搭載天璣 9400 的智慧型手機銷售強勁，例如 Vivo 宣佈其 X200 系列的銷售額已達到前一代同期的200%，同時也打破 Vivo 新手機的銷售額紀錄。隨著這些令人振奮的進展，聯發科也提高對今年旗艦產品的營收預期，從原先預期超過 50%的年成長，提升到超過 70%的年成長。

聯發科智慧裝置平台部分，第三季營收較去年同期成長 8%、較前一季成長3%，佔公司營收 40%。蔡力行說，在第三季，無線及有線連結產品與運算裝置產品成長皆超過公司平均。在車用方面，聯發科技持續贏得智慧座艙晶片專案，尤其在中國一線車廠進展順利，並預期持續提升市佔率。這些都是有助於聯發科技業務中長期發展的成長趨勢。然而，因較低的消費性電子季節性需求，預期智慧裝置平台第四季營收將較第三季下降。

電源管理 IC第三季佔聯發科營收 6%，較去年同期成長 3%，較前一季成長 5%。蔡力行表示，預期第四季電源管理 IC 營收與上季相當。儘管如此，電源管理 IC 在新應用領域如資料中心、車用，以及工業的營收成長速度，將持續超過其他領域。

展望第四季，蔡力行表示，預期天璣 9400 所帶來的強勁營收成長，可望抵銷部分較低的消費性電子季節需求。預期第四季營收以美金對台幣匯率 1 比31.7 計算，將介於1265億元到1345億元之間，較上一季下降4%至成長2%，較去年同期下降2%到成長4%。營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為32%± 2%。

蔡力行也說，基於第四季展望，預期 2024 年美金營收成長率將可優於原先 mid-teens 百分比的目標，全年毛利率介於目標區間 46%至 48%之間。

此外，聯發科已完成為期四年的特別現金股利計劃。過去四年，包含經常性及特別現金股利，聯發科總計配發新台幣3850 億元的現金股利予股東，展現聯發科技回饋長期股東的承諾。董事會今早通過 2024 上半年現金股利，配發每股新台幣 29 元，相當於80%的股息配發率，共計將配發新台幣464 億元。聯發科技將致力於持續創造價值，回報我們的長期股東。