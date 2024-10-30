第78屆商人節暨表揚大會　積極朝向AI智能化與綠能化發展

▲理事長吳發添頒發優良商號獎。（圖／臺北市商業會提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

臺北市商業會主辧的第78屆商人節暨表揚大會，於30日在臺北市中油大樓舉行，理事長吳發添開幕致詞時表示，臺北市商業會為推行商場禮貌、商業道德及商業現代化並提高服務品質、推動公平交易之宗旨，每一年在臺北市政府指導與支持下，盛大舉辦商人節表揚大會，以表彰過去一年恪遵法令、善盡企業責任的優良商號、服務優良從業人員及各商業公會績優會務人員。

今年特別增加商業同業公會秘書長獎項，經由各界推薦，遴選出平日熱心會務，著有績效的商會秘書長，希望藉由他們多年經驗的傳承，整合產業資源，協助產業轉型與升級，為產業開創更長遠鴻圖。理事長吳發添特別強調，近年來世界經濟朝向AI智能化與綠能化發展。台北市商業會為協助產業發展，陸續開設許多相關課程，協助企業及早順應國際潮流轉型與升級，繼續為推動產業成長，促進台北市整體經濟發展，創建台灣經濟高峰而努力。

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▲臺北市商業會理事長吳發添。

臺北市長蔣萬安也以錄影方式向現場得獎企業及個人表達誠摯祝賀，並感謝市商會在理事長吳發添領導下，每年在商人節舉辦此項頒獎活動。今年從各產業選出足為表率的145家優良商號、209位服務優良從業人員，與27位各公會績優秘書長、會務人員，接受公開表揚。由於這些得獎企業與個人平日默默努力與奉獻，臺北市的經濟發展才有蓬勃景象。

市長蔣萬安並呼籲各企業及早因應氣候變遷，做好產業升級並強化各企業節能減碳效能與永續發展規劃。臺北市政府產發局副局長吳欣珮在頒獎典禮結束前，也表示冀盼所有得獎企業與個人都能繼續努力，共同打造臺北市成為國際經濟重鎮，也為企業開創更大市場，為臺北經濟發展再創高峰。