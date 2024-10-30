聯電Q3 EPS 1.16元寫近四季新高　估Q4晶圓出貨量持平

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠聯華電子（2303）今日舉行法說會並公佈第三季營運報告，合併營收為604.9億元，較上季的568億元成長6.5%。與去年同期相比，本季的合併營收成長6.0%。第三季毛利率達到33.8%，歸屬母公司淨利為144.7億元，普通股每股獲利為新台幣1.16元，寫近四季新高。

聯電第三季22/28奈米營收占比達35%，出貨量創歷史新高，產能利用率約71%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯電針對第四季展望也表示，預期第四季晶圓出貨量持平，以美元計平均售價也持平，毛利率會接近30%，產能利用率預估達高位數60%。

聯電共同總經理王石表示：「在第三季，我們的業績符合預期，特別是受惠於22/28奈米製程的強勁需求，晶圓出貨量超乎預期，較前季成長7.8%。同時，在特殊製程方面，我們的策略是開發最佳效能的技術解決方案，我們很高興看到第三季特殊製程的營收來到歷史新高，佔總營收的53.1%。晶圓代工產業是以技術為基礎，我們每年持續在技術研發上大量投資，以確保能夠提供客戶更先進的解決方案，滿足下一世代的產品需求。例如，我們推出業界最先進的22奈米顯示器驅動解決方案，並提供客戶卓越的性能，預期在接下來數月將有強勁的晶圓投片需求。」

王石也表示：「關於第四季的展望，我們看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。展望未來，我們有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結。此外，我們也從客戶端得知，聯電多元化的製造布局對於支持他們的長期策略非常重要。我們在新加坡的新廠擴建即將完成，與英特爾的合作也按照計畫進行。這些項目將進一步提升我們對客戶的價值主張，並強化聯電在晶圓代工產業的領先地位。」

王石指出：「我們在第三季發布了2023年永續報告書，該報告已在我們的官網上供所有利害關係人參考。其中，我想特別強調我們在能源轉型目標的進展，2023年聯電的再生能源使用占比達到11.1%，相較於2022年成長一倍；同時，我們簽訂裝置容量達181MWp的再生能源採購合約，已自2024年起供電，持續以穩健的腳步向2025年25%和2030年50%的再生能源目標邁進。」