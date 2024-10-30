萬泰物流進軍南美洲　在黃金交叉點厄瓜多設分公司

▲萬泰物流集團正式進軍南美洲，在厄瓜多設立分公司。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團再度擴大全球版圖，正式進軍南美洲，在厄瓜多設立分公司。此舉不僅強化了萬泰物流在全球市場的物流網絡，更進一步滿足客戶拓展南美洲市場的需求，為業務帶來全新契機。

厄瓜多地處南美洲黃金交叉點，得天獨厚的地理位置使其成為連接哥倫比亞、秘魯等南美市場的關鍵樞紐，也為萬泰物流的全球網絡提供了便捷的物流連接，快速通往美國與亞洲市場，成為南美洲物流運輸的重要橋梁。新分公司的成立標誌著萬泰物流將加速推進南美洲及其他新興市場的物流服務，助力全球化布局邁向新高度。

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厄瓜多是全球冷凍蝦和冷藏香蕉等高品質生鮮產品的主要出口國，萬泰物流將依托專業團隊的物流專業知識和市場洞察，協助當地企業加速將產品出口至中國、東南亞、美國及歐洲等地區，確保全球消費者享受到最新鮮的產品。

同時，厄瓜多還是世界頂級可可豆的主要出口來源，供應至東南亞及歐洲，為Bally Callebaut等國際食品巨頭提供高品質的可可原料，成為精品巧克力的核心供應鏈之一。萬泰物流致力於為這些高品質商品的國際運輸提供全方位支持，助力厄瓜多的出口貿易再創佳績。

厄瓜多分公司擁有一支深諳當地法規、熟悉海關流程和市場動態的專業團隊，為客戶提供量身訂製的物流解決方案，確保業務的順利運行。此外，分公司還擁有豐富的海外代理資源，可針對客戶的獨特需求，設計專屬物流方案；同時，透過集團全球網絡，實現多點串聯的綜合物流服務。

電子化操作是萬泰物流提供優質服務的重要一環，透過雲端管理和電子化作業流程，公司致力於縮短流程、加速服務效率，讓客戶享受到快速、便捷的全方位物流體驗。無論是海運、空運，還是倉儲管理，萬泰物流厄瓜多分公司都將以一條龍的方式滿足客戶的每一項需求，讓您的貨物無憂抵達全球各地。

萬泰厄瓜多分公司聯絡地址：Av. Rodrigo Chavez G. - Parque Empresarial Colon Edif. Empresarial 2 - Piso 2 Office. 204-205，電話：+593-4-3885810 / +593-4-3885830。