陽明海運15艘14,000 TEU級全貨櫃輪　再續租6年

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
陽明海運（2609）今（30）日發布重訊，宣布14,000 TEU級長租船10艘2年租期選擇權，併同系列14,000 TEU級15艘將再續租6年，每艘6年使用權資產為新台幣16.4億元至21.4億元，15艘6年總使用權資產為新台幣245.9億元至321.4億元。
陽明表示，此系列14,000 TEU級船舶目前配置於亞洲往返地中海、美西等航線，為東西向航線主力船型；基於提供客戶穩定航線服務，將確保船舶資源有效配置於利基航線，而本次續租船舶案透過與專業船東Seaspan合作，除借重其船舶專業管理能力確保船隊營運安全，並持續與專業船東進行技術、環保法規之交流外，亦將有助於維持本公司聯盟航線船舶營運需要。
陽明指出，未來仍將依中長期事業發展計劃、國際法規趨勢、技術與替代能源供應、船隊租造比例等因素，審慎評估及規劃未來船舶布建需求，以確保穩定船隊資源並強化本公司航線競爭力。
此外，陽明今日榮獲勞動部主辦第5屆「工作生活平衡獎」肯定，於眾多角逐「友善家庭組」獎項企業中脫穎而出獲此殊榮，強調員工照顧為陽明海運重視的核心經營理念之一，深信唯有在員工得到良好照顧的前提下，公司營運方可順利推展、實現永續經營，未來將持續完善各項員工關懷措施，積極維護友善職場環境，致力於成為全體員工的最佳後盾。
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