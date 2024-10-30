陽明續租6年15艘1.4萬箱貨櫃船　其中10艘擁選擇權可按舊價續租

▲陽明海運15艘1.4萬箱長租貨櫃船，決定再續租6年。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今（30）日發布重訊，宣布公司15艘1.4萬箱（20呎櫃）長租貨櫃船，將再續租6年，其中有10艘擁有2年租期選擇權。船舶仲介商指出，一般選擇權代表可以以原租價續租，以目前市場租船行情，應該是這兩年的租價會較低廉。

仲介商分析，租船市場目前基本上是租不到1.4萬箱的現成船的，訂造新船要等3年才能交船，因此即使船隻已經用了10年，目前租船市場租價處在高檔，陽明擁有兩年選擇權的船隻，是可以享有低於市場行情的優惠租價。陽明元租約是訂10年，在船況良好情況下，確保陽明未來6年運力不會減少，且有充分時間可以選擇後續要造哪一型新船。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明說明，這一系列1.4萬箱貨櫃船目前配置於亞洲往返地中海、美西等航線，是陽明東西向航線主力船型；基於提供客戶穩定之航線服務，公司將確保船舶資源有效配置於利基航線。

而本次續租船舶案透過與專業船東賽斯班(Seaspan)的合作，除借重其船舶專業管理能力確保船隊營運安全，並持續與專業船東進行技術、環保法規之交流外，亦將有助於維持公司聯盟航線船舶營運需要。未來本公司仍將依中長期事業發展計劃、國際法規趨勢、技術與替代能源供應、船隊租造比例等因素，審慎評估及規劃未來船舶布建需求，以確保穩定船隊資源並強化本公司航線競爭力。

陽明稍早已經將5艘1.4萬箱貨櫃船租改購，變成自有船，買進的是日本今治造船廠建造，由今治關係企業正榮汽船租給陽明的船舶，而賽斯班並無出示船舶意願。