AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股美超微（ Super Micro Computer）於美國時間周三宣布，委任會計師安永辭去審計職務，引發市場震驚，美超微股價隨後暴跌35%。

《路透社》、《CNBC》等多家外媒指出，安永於7月下旬對其財務報告的治理、透明度和內部控制提出了擔憂，安永會計師事務所在辭職信中表示，「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」。

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受此消息影響，美超微在美股開盤40分鐘內跌至32.3美元，跌幅超過35%，至台北時間30日晚間11點左右拉至34.12美元，跌幅仍逾30%。

安永會計師事務所受聘擔任美超微2024年財務年度的審計，隨後該公司任命了一個特別委員會並開始對此事進行調查，在收到審核過程中，安永會計師事務所向美國證交所提出報告指「因收到更多資訊後決定辭去美超微的委任業務。」

美超微表示，公司不同意會計師事務所的決定，並且預計「安永提出的任何問題的解決方案」不會導致其2024財年或之前財年的季度報告重編。

美超微的產品主要是網站、資料儲存和AI伺服務為主，其客戶包括輝達(NVIDIA)、英特爾、超微（AMD），光是去年一年，該公司股價就漲了246%，並在今年3月列入標準普爾500指數，上月遭遇作空公司興登堡指「會計操縱」後，該公司於8月下旬推遲了年度報告的提交，理由是需要評估「內部財務」。

《華爾街日報》9月下旬報導，美國司法部正在調查美超微。

