獨家／玉山富果決定今年底分手！30萬股民改辦新戶「匯撥股票庫存」

▲Fugle富果推出的股市投資平台，受到30萬名股民青睞。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

金融科技新創公司「Fugle富果」（群馥科技）成立10周年，會員數突破30萬名，不但以「一頁式卡片」吸引40歲以下年輕投資者使用，也提高合作夥伴玉山證券的黏著度、挹注成交量持續成長。然而，就在富果、玉山證券雙方合作7年之際，玉山證券卻宣布將於2024年底終止富果合作，愛用富果帳戶的證券用戶「被迫分手」並將無法透過富果平台下單，引起股市社群一片譁然。

「富果提供的投資平台不只是視覺精緻好看，更要幫助用戶在五花八門的股市中，找到自己所需的知識及重要資訊。」談到富果成立的初衷，富果共同創辦人暨執行長葉力維的目光明亮了起來。他向記者形容，富果就像是「股民的儀表板」，可以依據需求自由變動股價K線、即時走勢、股利政策等卡片資訊，就像是在滑Instagram一樣，使用上直覺且簡潔。

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除此之外，富果還有另一大亮點是「富果帳戶交易API」，讓會寫程式語言的投資用戶「程式化」台股交易，可以跨平台裝載即時報價、機器學習等功能，跳脫傳統證券平台服務而自行添加相關即時資訊，甚至導入AI彙整投資資訊、翻查歷年股利政策及大事件走勢，還有Discord討論社群等相互交流的資源，進一步推升交易量成長4倍之多。

事實上，依照規定，如果App有股市交易的功能，必須要有證券牌照且經過許可。僅是新創公司的富果，不可能再花成本去申請金融執照及管理金流，2017年成了富果的轉捩點，獨家特色平台被玉山證券看上，雙方進一步展開投資合作，2019年正式上線，成為台灣證券業者與金融科技新創公司異業合作的經典首例。

富果提供數位轉型解決方案，將玉山證券的下單交易模組嵌入在「富果帳戶」中，並重新設計系統流程——簡單來說，使用者在滑股市的卡片資訊時，可以在富果平台上無縫跳轉玉山證券的交易頁面。這樣的關鍵合作，推升富果用戶數逐月成長近30%，且有80%的新用戶皆為40歲以內。

▲富果的股市投資平台充滿卡片視覺，被形容是「股民的儀表板」。（圖／記者楊絡懸攝）

只是沒想到的是，雙方合作7年多、富果會員數突破30萬名的至今，玉山證券因應內部業務調整，決定將在2024年底終止與富果的異業合作服務——從2024年12月31日晚上7點起，用戶將無法透過富果App和富果網站開啟玉山證券來操作「下單」和「帳務」功能，而要改用玉山證券交易平台。

儘管富果強調，平台功能變動不會造成玉山證券帳戶資產和庫存有任何影響，但對於愛用富果的股市投資者而言，自2025年開始，在富果上就只能看「一頁式卡片」股票資訊，如果要進一步下單、登入證券帳戶查看庫存股票或歷史交易紀錄，就只能前往玉山證券使用；現有的庫存和帳務資料，也只能留在玉山證券處理。

「對全體富果夥伴來說，我們最在意的是用戶的投資體驗以及對我們的信任。」葉力維如此強調。富果身為證券投資的創新平台，將持續強化台股、美股研究功能與豐富易讀的分析報告，幫助用戶在下單前的「市況觀察、標的選擇、個股研究」做得更好，期盼富果在下一個10年持續與用戶一起成長。

富果與玉山證券是兩家獨立的公司，雙方結束關係，也讓外界好奇，富果接下來新合作的金融機構會是哪一間公司？未來富果和新券商展開新合作，用戶能否把玉山證券的股票庫存與帳務資料移轉過去？

據了解，富果預計在2025年與合適的證券商夥伴建立新的異業合作，不過雙方都有保密協定，目前尚無法公開；待富果正式公布後，用戶將可開立富果新合作夥伴的證券帳戶，將原玉山證券帳戶中的股票庫存進行「匯撥」至新帳戶。

▲玉山證券因應內部業務調整，決定將在2024年底終止與富果的異業合作服務。圖為玉山金控大樓。（圖／記者湯興漢攝）