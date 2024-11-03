「川普交易」可望持續升溫！專家看美元強勢　日圓再跌向155水準

▲美國總統大選將登場，市場判「川普交易」將持續受追捧。圖為川普（Donald Trump）在喬治亞州造勢現場。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國總統大選即將於11月5日登場，相關消息都成了財經產業及股市的討論話題。針對如何看待市場及貨幣走勢，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，「川普交易」（Trump Trade）升溫趨勢下，美元表現將愈來愈強勢，將導致亞洲市場資金再次外流，日圓可能再跌向155、160水準。

美國兩黨總統候選人川普（Donald Trump）和賀錦麗（Kamala Harris）在最後一周的支持率出現了明顯變化，從9月至10月，賀錦麗一面倒領先幾個百分點，至最新的民調顯示，川普和賀錦麗支持率「幾近平分」，甚至在「垃圾論」發酵後，愈來愈多民調及金融機構都認為川普的支持率反超賀錦麗。

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「川普交易」可能會持續升溫

楊傲正表示，市場開始憧憬「川普重返白宮」，此次選舉更可能出現紅色浪潮，也就是共和黨可能因此重新奪得參眾兩院的主導權，使得川普的施政更為順暢無礙，「川普交易」有望持續受追捧。

所謂「川普交易」，早在2016年川普當選美國總統時，金融市場就出現一系列投資策略，意味著投資人針對川普政府進行如減稅、貿易保護主義、調整金融監管等政策連結特定產業並投入期待，促使相關概念股大漲。

「要注意的是，川普主張很多關稅和減稅措施，都有助刺激美國經濟成長。」楊傲正指出，在通膨及經濟成長進一步受刺激下，美國聯準會（Fed）降息幅度就需要減慢，也因此在川普支持率愈發增長時，美元表現極為強勢。

楊傲正說，由於川普主張的關稅措施可能促使美國企業和資金回流，從而導致新興市場和亞洲市場資金再次出現聯準會升息時期的外流情況。

▲美元兌日圓趨勢有望挑戰155.20、158.90甚至160關口。（圖／路透）

10月美元強勢下，「日韓泰」貨幣跌幅居首

另一方面，觀察亞洲市場主要貨幣走勢，在12種貨幣中，有10種貨幣下跌，其中以日、韓、馬、泰貨幣的跌幅最為顯著；由於日本貨幣政策立場再次鴿派，加上日本政壇動盪，日圓在一個月內跌幅有5.5%。

此外，拉丁美洲貨幣在新興市場貨幣中也明顯走弱，其中，巴西幣、智利披索的跌幅都超過5%，也反映在川普得勢情況下，假如關稅措施進一步增加，美國在南北美洲實行保護主義，美國企業和資金持續回流下，將對拉丁美洲市場經濟發展和資金流向非常不利。

楊傲正認為，假如川普當選，至1月1日正式上任美國總統仍有一段時間，相信市場對川普關稅、減稅和經濟政策的發酵將至少延續2個月，因此，在川普當選的情況下，亞洲和新興市場貨幣走勢可能會在大選結果公布後持續。

日圓可能因此再次跌向155、160水準

至於日圓走勢，楊傲正說，從日線圖看，美元兌日圓的上漲趨勢明顯，自9月中旬在140水準得到支持後步步向上，目前已到達150水準上方；150至151.80區間是關鍵的阻力區，也是今年4月至7月，美元兌日圓一直未有跌破的關鍵支持區，而日前美元兌日圓已突破該區間，阻力區將成為新的支持區。

楊傲正表示，日圓短期內若能持續守住150至151.80區間，美元兌日圓趨勢有望挑戰155.20、158.90甚至160關口。