美國大選倒數！台股周線連二黑「觀望氣氛再起」　多頭停看聽

▲台股開低後「跌幅收斂」，終場指數收跌40.35點，跌幅0.18%。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

受到美股影響，台股1日開低後「跌幅收斂」，終場指數收跌40.35點，跌幅0.18%，大盤收在22,780.08點。在美股財報及美國大選將至影響下，台股本周大跌568.37點，周線連二黑，單周跌幅2.43%，平均日均量3,611.59億元。

觀察三大法人動向，本周僅投信持續站在買方，單周加碼146.71億元，連續第22周買超；外資在連續買超3周之後，本周反手賣超453.26億元；自營商則調節288.66億元。三大法人合計賣超595.2億元。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美國大選倒數計時，受到美國前總統川普（Donald Trump）對台灣晶片談話，加上近期重量級科技股財報陸續公布，以及國內密集法說會等，台股觀望氣氛再起且缺乏主流族群，震盪走勢加劇，目前跌破月線但維持在季線與半年線之上。

不過，黃新迪說，從美國雲端四大龍頭表現來看，2025年將持續加大對於AI的資本支出，反映出市場對於AI需求仍相當強勁，預料選後將回歸基本面走勢，並展開第四季旺季行情。

黃新迪進一步指出，除了雲端龍頭對AI的展望正向，針對AI龍頭指標股輝達（NVIDIA），市場也給予高度評價，美國銀行出具報告指出，輝達市占率高達8成以上，在AI的領導地位無庸置疑；此外，自由現金流利潤率45%至50%之上，幾乎是「科技七巨頭」（The Magnificent 7）平均23%至25%的2倍。

以2025年獲利預估計算，輝達本益成長比（PEG ratio）為0.6倍，大幅低於「科技七雄」平均1.9倍，因此，即使輝達今年以來累積超過175%，綜合考量未來發展性而言，股價仍具吸引力。

再者，黃新迪分析，晶圓龍頭大廠毛利率、營收等數據也反映出AI帶動的先進製程、先進封裝需求續強，基本面無虞，在近期的回檔下，部分個股評價已來到具吸引力的價位，可伺機增持基本面佳、評價面合理類股，如封測、先進製程半導體材料等。

黃新迪提醒，目前川普勝選機率較高，若未來川普真的勝出，後續則觀察晶片法案、中國半導體管制政策、關稅政策等變化與方向。

至於美國方面，黃新迪認為，儘管近期受到地緣政治風險、美債殖利率、總統大選等議題持續擾動市場情緒，然而盤點美國企業投資與勞動市場均表現穩定，且隨著聯準會（Fed）降息循環推進，有利消費者信心增強，提振第四季旺季行情表現。

另加上美股第三季財報的獲利優於預期比例近8成，整體營運展望正向將有利美股表現，對於與美股高度連動的台股與相關供應鏈也將帶來正向挹注，本周將登場的企業是高通（Qualcomm）11月6日的財報。