徐旭東獲頒淡江名譽博士　談電價調漲「沒人喜歡，但得跟世界走」

記者蘇晟彥／台北報導

遠東集團董事長徐旭東獲淡江大學頒贈管理學名譽博士學位，2日出席記者會，接受媒體、校友提問。對此，笑稱要大家叫他「徐博士」的徐旭東，這是第二次接受大學頒發名譽博士學位，被問起未來遠東集團的發展重點，他表示綠能（Green）、ESG很重要，將會是未來發展的重心。而面對近日電價再度調漲議題，他也直言，「電價要調漲一定沒人喜歡，但得跟著世界價格走」

▼徐旭東獲淡江大學頒贈名譽博士學位。（圖／記者蘇晟彥攝）



繼2002年徐旭東獲頒交通大學（現陽明交通大學）頒贈名譽博士後，近年遠東集團與淡江大學深度合作，例如2022年簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU、打造全臺首座校園永續雲，2024年又與亞泥簽訂「全員AI」產學合作合約，因此在淡江大學74週年之際，由校長葛煥昭頒授名譽管理學博士學位，校方指出基於學術、專業有特殊成就；對文化、學術交流有重大貢獻及對淡江大學發展有特別重大合作，以3大原因頒授管理學名譽博士學位。

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對此，在致詞時徐旭東表示，自己沒有因為獲得名譽博士而開心，反而覺得肩上的責任更重，被問起未來遠東集團的走向發展，他特別強調除了科學技術（Science Techlnoogy）外，更重要的就是「Green」，這是未來世界發展的關鍵與趨勢，而遠東集團一直致力創新「Try new thing」，在創新跟突破上也尤為重要。此外，會後被問起目前集團仍欠缺的東西，他也強調「要更加努力」，整個集團的人都是如此。

此外，經濟部9月召開 113年第2次電價費率審議會，審議下半年的電價費率，最終決議民生電價不調整，工業電價從台電原提案產業用電調漲14%，調整為12.5%，同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲。在會後徐旭東也被問起近日電價上升問題，徐也表示，「電價要調漲一定沒人喜歡，但得跟著世界價格走，因為趨勢（世界電價調漲）就是如此。」

▼徐旭東穿著博士服出席名譽博士頒授記者會。





