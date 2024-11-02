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浪太大連兩日無法為「鈺洲啟航輪」抽油　大英互保協會已負起責任

▲因風浪太大，連兩日抽油平台(右前方)都無法克靠近「鈺洲啟航輪」進行抽油作業。（圖／航港局提供）

▲因風浪太大，連兩日抽油平船（右前方）都無法克靠近「鈺洲啟航輪」進行抽油作業。（圖／航港局提供）

張佩芬／台北報導

航港局副局長劉志鴻指出，昨（1）日與今日因為風浪太大，抽油船隊無法為擱淺在野柳的大陸籍「鈺洲啟航輪」抽油，預計明日上午再到現場待命，預計接近中午氣象好轉時可以展開抽油作業，先從重油抽起，預計需要一周的時間才能完成抽油。該船參加的是知名的大英船東責任互保協會(UK P&I Club)，協會方面已經積極加入善後工作。

「鈺洲啟航輪」在10月14日運送大連重工為中國貨櫃新造的橋式貨櫃起重機到基隆港，在彎靠西20號中櫃經營的碼頭時，不慎撞垮岸上舊橋式機，之後留在台灣協商善後問題，10月29日因康芮颱風靠近台灣，駛離基隆港準備避風去，未料船隻禁不起風浪，船員棄船被救起，船隻拋兩個錨仍無法穩住船舶，結果生發擱淺事件。

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大英互保協會台灣運保服務公司總經理楊瑞如指出，「鈺洲啟航輪」不幸中的大幸是油艙位於左側，船隻是以右側傾斜方式擱淺在岸際，因此未出現油艙破損漏油事件，由於航港局、海巡署與新北市環保局都已建立有一套救難機制，現在最重要的就是完成抽油與避免油汙染，大英互保協會會負起該負的責任，昨日她也現場勘看，確實風浪太大無法作業。

劉志鴻指出，昨天抽油船隊與擱淺船隻因為風浪問題一直碰撞，攬繩斷了三次，無法進行抽油作業，今日風浪更大，估計明天中午可以好轉，展開抽油作業。抽油將先抽247噸重油、之後抽37噸輕油，最後是6噸潤滑油，共290噸，估計要一周時間才能抽完。抽油船隊包括油駁船1艘，裝載抽出油污；工作船1艘，現場作業指揮；工作小艇2艘，負責警戒、油污防治；交通船1艘，負責人員及物資運補；漁船4艘，負責圍設攔油索及油污染防治。

關鍵字： 浪太大連兩日無法為「鈺洲啟航輪」抽油　大英互保協會已負起責任

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